  • BIST 1.979,83
  • Altın 783.68488
  • Dolar 13.5538
  • Euro 15.3617
  • Ankara -8 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -7 °C
»

TAG Otoyolu'nda ulaşım sağlanamıyor

Gaziantep Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kalan 2 bin kişinin kurtarıldığını bildirdi.
TAG Otoyolu'nda ulaşım sağlanamıyor

Vali Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün geceden beri otoyolun kapalı olduğunu hatırlattı.

Hasta ve tedaviye ihtiyacı olan vatandaşların kurtarılmasında ekiplerin öncelikli olarak görev yaptığını anlatan Gül, "Otoyol kapalı. Acil hasta olanları buna benzer tedavi ihtiyacı olanları, sağlık görevlileri merkezlere ulaştırıyor. Yani tedaviye ihtiyacı olup da sağlık merkezine ulaşamayan kimse yok." dedi.

Gece boyunca otoyoldaki 7 bin kişiye kumanya dağıtıldığını dile getiren Gül, şöyle konuştu:

"Kar kalınlığı 45-50 santimetre. Otoyoldaki temel neden tır kazaları. Ekiplerimiz kazaya karışan tırları tek tek çekmeye çalışıyor. Karayollarının yanı sıra tüm kamu kurumlarının yanı sıra da özel sektörden temin ettiğimiz iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor. Yer yer tipi de var. Bu da çalışma şartlarını daha da zorlaştırıyor. Gündüz gözüyle biraz daha rahat hareket edilir diye düşünüyoruz. Şu an için otoyoldaki 2 bin kişi kurtarıldı."

Vali Gül, vatandaşları araç kullanmamaya davet ederek, yollarda oluşacak araç trafiğinin ekiplerin çalışmasını daha da zorlaştırdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu19 Ocak 2022 Çarşamba 09:26
  • Öğrenci midibüsü karla kaplı yolda hafif ticari aracı sürükledi 19 Ocak 2022 Çarşamba 09:26
  • Asistan doktorları rehin alıp, serbest kalan kişi başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandı19 Ocak 2022 Çarşamba 09:25
  • Kontrolden çıkan otomobil çekiciye çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı19 Ocak 2022 Çarşamba 09:24
  • İsrail Filistinlileri bir ev ve 5 iş yerini yıkmaya zorluyor19 Ocak 2022 Çarşamba 09:20
  • Petrol boru hattındaki patlama Gaziantep-Kahramanmaraş yolunda uzun kuyruklara neden oldu19 Ocak 2022 Çarşamba 09:15
  • Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı19 Ocak 2022 Çarşamba 09:14
  • Türkiye ve dünya gündemi19 Ocak 2022 Çarşamba 09:13
  • Bursa deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi19 Ocak 2022 Çarşamba 09:13
  • TAG Otoyolu'nda ulaşım sağlanamıyor19 Ocak 2022 Çarşamba 09:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti