Taha Akgül, 9. Avrupa şampiyonluğunu hocasına armağan etti:

Milli güreşçi Taha Akgül, 9. Avrupa şampiyonluğunu milli takımdaki görevinden alınan antrenörü Abdullah Çakmar'a armağan etti.

Taha Akgül, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 9. Avrupa şampiyonluğuna imza atarak serbest stilde kendisine ait rekoru geliştirdi.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha, Anadolu Ajansı Spor Sohbetleri'nin konuğu oldu.

Federasyonda yaşanan yönetim değişikliğinin ardından antrenörü Abdullah Çakmar'ın milli takımdaki görevinden alındığını hatırlatan Taha, "9. Avrupa şampiyonluğum benim için çok önemliydi. Sosyal medyaya da yansıdı, kendim de paylaşımlarda bulundum. Federasyonumuzla bazı sıkıntılarımız oldu. İstemediğim, hak etmediğim durumlar oldu. Hocam görevden alındı." diye konuştu.

Bunlardan daha önce hiç bahsetmediğini söyleyen Taha, "Önemli de değil, gittim onun için güreştim. Bu şampiyonluğu hocama armağan ettim. O da benimle beraberdi ama köşeme çıkamadı, olsun..." ifadelerini kullandı.

Hocalarının hepsinin üzerinde emeği bulunduğunu vurgulayan Taha, şöyle devam etti:

"Bütün hocalarımdan memnunum. Kamptaki Necmi (Gençalp) hocamız var, ağabeyimiz, babamız her şeyimiz. Necmi hocamla daha önce dünya şampiyonluğu yaşadım. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsinin bizde emeği var. Bütün hocalarımızın emeği var ama Abdullah hocamın bendeki yeri çok ayrı, 12 yıldır beraberiz. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük kulübünün teknik direktörü, genel koordinatörlüğünü de yapıyor. Sadece bana değil, milli takımın yüzde 80'i ASKİ Spor Kulübü sporcularından oluştuğu için onlarda da emeği olan bir antrenörümüz. O da ben de hak etmediği bir süreci yaşadı. Biz sonuçta bir şey istemedik. Devletimiz bizi kampa gönderecek, kampta yiyip, içip çalışacağız. Başka hiçbir şey istemedik ama maalesef bu bize hak, reva görülmedi. Bu konuda biraz üzüldük. Yapacak bir şey yok. Yolumuza devam ediyoruz, işimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu şampiyonluk o yüzden benim için çok anlamlıydı."

Serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonluğu yaşayan güreşçi olan Taha, "9. kez Avrupa şampiyonu oldum, rekorumu geliştirdim. Artık kendimle mücadele ediyorum. Rıza da aynı şekilde, artık kendi rekorlarıyla mücadele ediyor. Bu önemli, bizim artık tek rakibimiz kendimiziz. Avrupa Şampiyonası'nda halen güçlü olduğumu kanıtlamam, göstermem gerekiyordu." şeklinde konuştu.

Budapeşte'de finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi 5-2 mağlup eden milli güreşçi, "4-5 ay önce olimpiyat şampiyonluğunu bir saniye kala kaçırmış Gürcü sporcuyu rahat bir şekilde yendim. Bu çok önemli. Rakiplerime, herkese gelecek adına halen zirvede olabilirim mesajını verdim." değerlendirmesinde bulundu.

Taha, Paris'te ikinci olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmayı hedeflediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu süreç beni daha da hırslandırdı. Çok inandım, Avrupa Şampiyonası'nda karşımda kim olursa olsun o güreşi yapacaktım. Ayrıca dirseğimden sakatlandım, üç hafta hiç antrenman yapmadım, öyle gittim. İnandım, 'hazırım' dedim. Kulüpte de Rıza (Kayaalp) ile çok iyi antrenmanlar yaptık. Sıkıntı olduğu dönemde bir kampa gitmedik. Rıza ile çok iyi hazırlandık. 2024'te altın madalya gerçekten olabilir. Buna yürekten inanıyorum. Bu sefer çok farklı çalışacağım. Dünya Şampiyonası'nda da yine aynı şekilde... İranlı güreşçiye kaybettiğim müsabaka vardı, inşallah ondan da rövanşı alacağım. Bunun için çok çalışacağım. 4-5 ay sürem var, inşallah orada da dünya şampiyonu olacağım."

2024'te bırakacak

Kariyerinde 9 Avrupa, 2 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu bulunan Taha Akgül, bundan sonra şampiyonluklarının sayısını artırmaya çalışacağını söyledi.

2024 Paris Olimpiyatları ile kariyerini noktalayacağını belirten Taha, şöyle konuştu:

"Sağ olsunlar bizi destekleyenler, dua edenler o kadar çok ki. Bunu yürekten hissediyoruz. Hep söylüyorum; şimdi kariyerimi noktalasam, 'keşke şunu da başarsaydım' diyeceğim, pişman olacağım bir durum yok. Zaten elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İstikrarlı bir sporcuyum. 2024'e kadar, bırakana kadar da öyle olacak. 2024 son, gerçekten bırakacağız. Çünkü yaş da artık geldi. O zamana kadar olabildiğimiz kadar Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonu olmak istiyoruz. Bizi tarih yazdı, bu kesin. Daha da unutulmayacak şekilde, kırılmayacak rekorları kırmak için güreşiyoruz. Hedefimiz o. Hamdolsun kurduğum hayallerin hepsi gerçekleşti. Spor salonuna adımın verilmesi maddiyatla, hiçbir şeyle ölçülemez. Bu çok değerli, o kadar güzel ki. Allahuteala çok güzel şeyler nasip etti. Bundan sonra zirvede kalayım, mücadele edeyim, elimden geleni yapayım içim rahat olsun. Başka bir şey istemiyorum."

Taha, kendisini gönülden destekleyenlerin yanı sıra başarısından dolayı üzülen insanların da bulunduğuna işaret ederek, "Maalesef rekorlarımızı, başarılarımızı istemeyenler de oluyor. Biz bunları hissediyoruz, üzülüyoruz. Biz ülkemiz, bayrağımız için mücadele ediyoruz. Böyle insanların olması da bizi üzüyor. Böyle insanlar arttıkça yaradan da bize daha çok başarı nasip ediyor. Biz de daha çok çalışıyoruz. İnşallah Rıza, Aleksandr Karelin'in rekorunu kıracak, ben de çift hanelere ulaşacağım. Hedeflerimizi o kadar büyüttük." ifadelerini kullandı.

"Rıza ile kardeş gibiyiz"

Rıza ile kardeş gibi olduklarını vurgulayan Taha, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rıza ile biz o kadar iyiyiz ki iki kardeş gibiyiz. Antrenmanda olsun, sosyal hayatta olsun, hep birbirimize destek oluyoruz. İnşallah Karelin'in rekorunu da kırar. Kırsın, 12 değil, 13-14 yapsın ki onun rekoru hiç kırılmasın. Serbestte rekor bizde, grekoromende de inşallah bize gelsin. Gerçekten çok isterim. Rıza, Yozgatlı, kendi öz evladımız. Nasıl başkasının başarılı olmasını istersin? Düğünü oldu beni nikah şahidi yaptı. Bu çok önemli, ben de onu yapacağım. Her zaman yanındayım. Bir olimpiyat altını eksik, inşallah onu da alsın. Hak ediyor, o kadar emek verdi. İnşallah 2024'te nasip olur.

Birlik mesajı

Camiaya birlik ve beraberlik mesajı veren Taha, "Birlikte olalım, güçlü olalım. Hepimiz birbirimizin başarısını isteyelim. Çünkü biz birlik olursak güçlüyüz. Birlikten güç doğar. Birinin oraya, birinin buraya çekilmesi camiamızı ikiye, üçe böler. O yüzden birlikte olmamız lazım. Birlikte güçlü olursak aşamayacağımız problem yok." diye konuştu.

ASKİ Spor Kulübünde kariyerini sürdüren milli güreşçi, "Kulübümüz gerçekten Türkiye'nin en büyük kulübü. Tesisimizi biliyorsunuz, 5 yıldızlı tesisimiz var. Bu tarzda 3-4 kulüp daha olsa Türk güreşi kurtulur. O yüzden camia olarak birlikte olup bu şekilde kulüplerin açılmasına hizmet etmemiz gerekiyor. Altyapıdaki çocukların gerçekten bu desteğe çok ihtiyacı var. Bizim zaten 1,5-2 yılımız kalmış, maddi anlamda bir beklentimiz de yok. Önemli olan onları kurtarabilmek. Bizi örnek alıp güreşe başlayan çok sayıda genç var. Kulüp sayısını artırmak lazım. Bu anlamda üzülüyorum. Bu durumu hak etmediğimizi düşünüyorum." şeklinde görüşlerini belirtti.

Evlilik için adım attı

Kız arkadaşını ailesiyle tanıştırdığını paylaşan Taha Akgül, "Bir adım attık. Bu sene içerisinde evlilik planımız var. Yaz aylarında olabilir." dedi.

Güreşi bıraktıktan sonraki kariyer planıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Taha, şunları kaydetti:

"Güreşi bıraktıktan sonra bile yine sporun içerisinde yer alırım. Sporla alakalı bir iş yapıp hizmet etmek isterim. Altyapıya hizmet edecek spor merkezi olabilir. Belki bürokraside, siyasi alanda yine sporun içerisinde olup kazandığım tecrübeleri sporcu kardeşlerime aktarmak isterim. Zaten bu işin mutfağından geliyoruz. Bu işin akademisini de okuduk. Hem mektepli hem de alaylıyız. O yüzden başka bir alana yönelme gibi bir durumun söz konusu olacağını düşünmüyorum. Biz istesek bile spor bizi bırakmaz."