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TAHAP'tan Bakan Soylu'ya ziyaret

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'yu Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu (TAHAP) Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu ve milletvekilleri ziyaret etti.
TAHAP'tan Bakan Soylu'ya ziyaret

Türkiye’de 81 il ve yurt dışında da faaliyetlerini sürdüren TAHAP Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Onursal Başkan AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ile AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Yel eşliğinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ziyaret gerçekleştirdi.

BAKAN SOYLU'DAN DERBİS TALİMATI

Ziyarette Bakan Soylu'ya bilgi veren Mustafa Sarıoğlu, desteklerinden dolayı da teşekkür etti. TAHAP Genel Başkanı Sarıoğlu, gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanımızın talimatı ile artık Derbis sisteminde Arıcılık başlığı ile üyelerimizin kayıt işlemini yapabileceğiz. Hızlı bir şekilde kamuoyu ile 'e- Devlet' ekran görüntülerini paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

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