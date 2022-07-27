Tahıl koridoru açıldı! Dünyanın gözü İstanbul'da! Gemiler yükleniyor

Millî Savunma Üniversitesi'nde tahıl koridoru anlaşması kapsamında oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi açılıyor.

İstanbul'daki imzaların ardından, Ukrayna tahılının sevkiyatına yönelik en önemli adım atılıyor.

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM yetkililerinin yer alacağı Müşterek Koordinasyon Merkezi göreve başladı.

Merkez İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi içerisinde yer alacak olan merkezin açılışını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bizzat gerçekleştirdi.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

BAKAN AKAR'DAN 120 GÜN DETAYI

Ukrayna limanlarında bekleyen 25 milyon ton tahılın ihtiyaç olan yerlere ulaştırılması için bir koridor oluşturuldu. Bu konuda bakanlar seviyesinde de birçok görüşme gerçekleştirildi.

Rusya, Ukrayna ve Türkiye tarafından birer general görevlendirilmiş ve yoğun temaslar yürütülmüştür. Müşterek Koordinasyon Merkezi, 23 Temmuz itibariyle hazırlık çalışmalarına başladı. Bu merkezin görevi, tahılların Odessa limanından nakliyatını sağlamaktır. Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM'den 5'er temsilciden oluşmaktadır. Bu merkez ticari gemilerin takibi ve kaydını takip edecek. Taraflarca imzalanan belge 120 gün için geçerli olacak, itiraz olmadığı sürece yenilenerek devam edecektir.

FİYATLAR AŞAĞI ÇEKİLECEK

Türkiye'nin sahip olduğu milli altyapı ile karşılıklı görüşmeler gerçekleştirilecektir. Bu merkez ile yapılacak çalışmaların, fiyatların aşağı çekilmesi yönünde katkı sağlayacaktır.

Bölgede görev alan personellerin sorumlulukları büyüktür. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri üzere mutabakata eksiksiz uyulması en büyük arzumuzdur. Biz her fırsatta barıştan, huzurdan ve diyalogdan yana olduğumuz ifade ettik. Diplomatik görüşmeler için çok çaba sarfettik. Bu konuda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bir an önce ateşkesin sağlanması ve insanı yardımların iletilmesini arzuluyoruz. NATO'daki sorumluluklarımızı yerine getirdik ve getirmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin önemi bu durumla birlikte bir kez daha ortaya çıkmıştır. Gıda fiyatlarının düşmesine katkı sağlayacak bu merkezdeki çalışmalar enerji krizlerine de katkı sağlamasını arzuluyoruz.

25 MİLYON TON TAHIL SEVK EDİLECEK

Ukrayna'daki depolarda bulunan yaklaşık 25 milyon ton tahılın Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin gözetiminde kısa sürede sevk edilmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, yaptığı açıklamada, tahıl gemilerinin denetimlerinin Ortak Koordinasyon Komitesi'nin desteğiyle Türk yetkililer tarafından gerçekleştirileceğini doğruladı.

Tahıl koridoru için anlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla imzalanmıştı.

Sözcü Yardımcısı, gemilerin Karadeniz'deki Ukrayna limanlarına gidiş gelişlerinde gemide silah bulunmadığından emin olmak için denetleneceğini de vurguladı.