Tahıl sevkiyatına kötü hava şartları engeli

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı için bugün Çernomorsk Limanı'ndan ayrılması planlanan bir geminin kötü hava ve deniz şartları nedeniyle seyre başlayamadığı duyuruldu.