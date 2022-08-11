Tahıl sevkiyatına kötü hava şartları engeli

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatının kötü hava koşulları nedeniyle başlayamadığını duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
Tahıl sevkiyatı için bugün Çernomorsk Limanı'ndan ayrılması planlanan bir gemi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle seyre başlayamamıştır. Dün denetimleri yapılan iki gemi ise Ukrayna'ya seyir halindedir. Ukrayna limanlarındaki gemilerin de yükleme faaliyetleri devam etmektedir.
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