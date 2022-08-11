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Tahıl yüklü gemi Mersin Limanı'na geldi

UKRAYNA'nın Odessa Limanı'ndan tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında yola çıkan mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, Mersin Limanı'na geldi.
Tahıl yüklü gemi Mersin Limanı'na geldi

Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkan Sierra Leon bayraklı 186 metre uzunluğundaki 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, 2 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında Türk karasularına girdi. Gemi, ilk olarak İstanbul açıklarına demirledi. Burada yapılan denetimin ardından tahıl gemisi, Mersin Limanı'na geldi.

Lübnan'daki alıcının teslimat süreci geçtiği için reddettiği belirtilen geminin yükünün bir kısmını Mersin’e indireceği ifade edildi.

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