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Tahir Kıran'dan Gedson Fernandes açıklaması!

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, Gedson Fernandes'i sezon sonuna kadar Benfica'dan kiralamak istediklerini açıkladı.
Tahir Kıran'dan Gedson Fernandes açıklaması!

Beşiktaş’ın Benfica’dan kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, İstanbul’a geliyor. Bu akşam saatlerinde İstanbul’da olacak 23 yaşındaki oyuncu, yarın sağlık kontrolünden geçecek.

Siyah beyazlı takım, kadrosunda 14 yabancı futbolcu olduğu için Portekizli oyuncuyu sezon sonuna kadar kadrosuna dahil edemeyecek.

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, Gedson Fernandes'i sezon sonuna kadar Benfica'dan kiralamak istediklerini duyurdu.

Kıran'ın açıklamaları şöyle:

"Evet, Beşiktaş'ın Gedson'u transfer ettiğini duyuyoruz. Benfica ile kiralamak için görüşmelerimiz sürüyor. Hayırlısı olsun. Netleşince açıklayacağım. İnşallah yüzümüz gülecek."

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