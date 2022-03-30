  • BIST 2.230,15
  • Altın 910.418
  • Dolar 14.6349
  • Euro 16.3407
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 6 °C
»

Tahliye edilen 45 yıllık binaya inceleme

MALATYA'da kolonlardan ses gelmesi üzerine tahliye edilen 45 yıllık binada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri inceleme yaptı. Yapının yıkılıp yıkılmayacağı ile ilgili kararın hazırlanacak rapor ile verileceği bildirildi.
Tahliye edilen 45 yıllık binaya inceleme

Olay, dün akşam saatlerinde Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. Hasanbey Caddesi'nde 1977 yılında inşa edilen, 6 ailenin yaşadığı 5 katlı Dağlı Apartmanı'nın kolonlarından ses duyan bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye edip, çevrede güvenlik tedbiri aldı. Bina sakinlerinden bazıları akrabalarına gitti, bazıları da Malatya Büyükşehir Belediyesi'nce otellere yerleştirildi.

Binada inceleme yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri de 45 yıllık yapının yıkılıp yıkılmayacağı ile ilgili kararın hazırlanacak rapor ile verileceğini söyledi. Binanın 1'inci katında oturan Barış Marasalı, dün işten geldikten sonra ekiplerin bina çevresine bant çektiğini görünce şaşırdığı, dışarıdan araç geçtiği zaman evlerinin sallandığını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cam silerken 10'ncu kattan düşen kadın, öldü30 Mart 2022 Çarşamba 17:52
  • Tahliye edilen 45 yıllık binaya inceleme30 Mart 2022 Çarşamba 16:53
  • Motosikletin önce yayaya, ardından bisikletliye çarpması kamerada; 3 yaralı29 Mart 2022 Salı 22:34
  • Sokakta oynayan küçük Umut, kamyonetin çarpmasıyla yaşamını yitirdi29 Mart 2022 Salı 21:35
  • Kayseri'de 220 öğrenci, pilavdan zehirlendi29 Mart 2022 Salı 17:47
  • Ümraniye'de mağaza açılışında ucuz halı izdihamı29 Mart 2022 Salı 17:46
  • Yiyecek arayan tilkiyi muhtar misafir etti29 Mart 2022 Salı 10:37
  • İstanbul barajlarının doluluk oranları açıklandı29 Mart 2022 Salı 09:49
  • Yeni nesil ticaret eğitmeni: MZN Amazon Danışmanlık29 Mart 2022 Salı 09:38
  • E-ticarette Amazon danışmanlık neden önemli?29 Mart 2022 Salı 09:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti