Tahliye edilen 45 yıllık binaya inceleme

MALATYA'da kolonlardan ses gelmesi üzerine tahliye edilen 45 yıllık binada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri inceleme yaptı. Yapının yıkılıp yıkılmayacağı ile ilgili kararın hazırlanacak rapor ile verileceği bildirildi.