Taksi ile polisten kaçan 2 şüphelinin yakalanma anı kamerada

Kütahya'da polisi görünce içinde bulundukları taksiyle polisten kaçan 2 kişi, takip sonucu yakalandı.

Fuatpaşa Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi'nde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, içinde 2 yolcusu bulunan taksiyi ‘Dur’ ihtarında bulundu. Ancak taksi şoförü, yolcuların yönlendirmesi ile yoluna devam etti, polisler de peşine düştü. Ekipler taksiye, trafik ışıklarında yetişti. Polise direnen araçtaki yolcular M.K.Y. ve E.Y. yere yatırılıp gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 28 gram metamfetamin, uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo, bıçak ve hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K.Y. ve E.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.