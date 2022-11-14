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Taksim bombacısının ilk ifadesi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne bomba bıraktıktan sonra kaçan terörist kadının gece yapılan operasyonla Küçükçekmece'de yakalandığı ortaya çıktı.
Taksim bombacısının ilk ifadesi

Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlip üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi.

İstiklal Caddesi'ne bomba bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi. Kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiği tespit edildi. Yapılan fiziki ve teknik çalışmada kadının irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamalarında bombayı koyan kadının Küçükçekmece'de bir adrese gittiği tespit edildi. Belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır adlı kadın yakalandı. Şüphelinin yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak

yetiştirildiğini ve Afrin-İdlip üzerinden  Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi.

Teröristin, PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak dün saat 16.20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan ettiği kaydedildi.

Olayla ilgili başlatılan çalışmaların çok yönlü olarak devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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