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Taksim İstiklal Caddesi'ndeki alçak teröristlerin yakalanma anları

İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ilk işlemlerinin ardından hastaneye getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.
Taksim İstiklal Caddesi'ndeki alçak teröristlerin yakalanma anları

Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısında bomba dolu çantayı bırakan kişiyle olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 21 kişi kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Terör şüphelilerin yakalandığına ilişkin açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapmıştı. Ardından emniyetteki ilk işlemleri tamamlanan terör şüphelileri, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

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