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Taksim Meydanı ve çevresinde "1 Mayıs" önlemleri

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındı.
Taksim Meydanı ve çevresinde "1 Mayıs" önlemleri

Önlemler kapsamında Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi'ne kadar tüm bölge, bariyerlerle çevrilerek girişlere kapatıldı.

Polis ekipleri, Taksim Meydanı'na çıkan tüm noktalarda kontrol alanları oluşturdu. Vatandaşların ve turistlerin meydana giriş ve çıkışlarına izin verilmedi. Bir grup turist ile tur rehberi olduğunu belirten kişi de geçişlerine izin vermeyen polis ekipleriyle tartıştı.

Taksim Meydanı'ndan Tünel'e kadar İstiklal Caddesi'ne açılan tüm yollar ve sokaklarda da güvenlik önlemleri alındı. Demir bariyerlerle kapatılan cadde ve sokaklarda polis ekipleri nöbet tutuyor.

Ayrıca Taksim'e çıkan tüm yollarda ve kavşaklarda trafik ekipleri de hazır bekliyor.

Öte yandan, Şişli Ergenekon Caddesi'nde 10 kişilik, Feriköy Mezarlığı yanında da 6 kişilik grup sloganlar atarak meydana yürümek istedi. Polis ekipleri slogan atan kişileri uzaklaştırdı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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