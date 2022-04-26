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Taksim Meydanı'ndan kaçırılan 4 Nepalli turist operasyonla kurtarıldı

Taksim Meydanı'nda gezerken Pakistan uyruklu 6 kişi tarafından kaçırılan 4 Nepalli turist, polisin yaptığı operasyonla kurtarıldı. Fidye için kaçırıldıktan sonra 3 gün boyunca bir evde tutulan turistlerin kurtarılma anları kameralara yansıdı.
Taksim Meydanı'ndan kaçırılan 4 Nepalli turist operasyonla kurtarıldı

Taksim Meydanı'nda gezen 4 Nepalli turist, Pakistan uyruklu olduğu belirtilen 6 kişi tarafından kaçırıldıktan sonra Eyüpsultan'da bir eve götürüldü. Nepalli turistleri burada satır ve silah zoruyla 3 gün boyunca tutan bu kişiler, turistlerin ailelerinden 10 bin Euro istedi. Nepalli turistlerin aileleri bir taraftan istenen fidyeyi hazırlarken, diğer taraftan da polise haber verdi. İhbarla birlikte harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, fidye teslimi sırasında şüphelilerden birini yakaladı. Yakalanan şüpheliden rehinelerin yerini tespit eden ekipler, adrese şok bir baskın düzenledi.

TURİSTLER KURTARILDI, EVDEN SATIRLAR ÇIKTI

Turistleri kurtarmak için operasyon düzenleyen polisin baskın anları kameralara yansıdı. Eve giren ekipler, şüphelileri kıskıvrak yere yatırırken, elleri bağlanan turistleri ise kurtardı. Ekiplerin evde yaptığı aramalarda silahların yanında çok sayıda satır ele geçirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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