  • BIST 2.493,89
  • Altın 905.598
  • Dolar 14.7849
  • Euro 15.8033
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 20 °C
» »

Taksim Meydanı'ndan kaçırılan 4 Nepalli turist operasyonla kurtarıldı

Taksim Meydanı'ndan kaçırılan 4 Nepalli turist operasyonla kurtarıldı
Taksim Meydanı'nda gezerken Pakistan uyruklu 6 kişi tarafından kaçırılan 4 Nepalli turist, polisin yaptığı operasyonla kurtarıldı. Fidye için kaçırıldıktan sonra 3 gün boyunca bir evde tutulan turistlerin kurtarılma anları kameralara yansıdı.

Taksim Meydanı'nda gezen 4 Nepalli turist, Pakistan uyruklu olduğu belirtilen 6 kişi tarafından kaçırıldıktan sonra Eyüpsultan'da bir eve götürüldü. Nepalli turistleri burada satır ve silah zoruyla 3 gün boyunca tutan bu kişiler, turistlerin ailelerinden 10 bin Euro istedi. Nepalli turistlerin aileleri bir taraftan istenen fidyeyi hazırlarken, diğer taraftan da polise haber verdi. İhbarla birlikte harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, fidye teslimi sırasında şüphelilerden birini yakaladı. Yakalanan şüpheliden rehinelerin yerini tespit eden ekipler, adrese şok bir baskın düzenledi.

TURİSTLER KURTARILDI, EVDEN SATIRLAR ÇIKTI

Turistleri kurtarmak için operasyon düzenleyen polisin baskın anları kameralara yansıdı. Eve giren ekipler, şüphelileri kıskıvrak yere yatırırken, elleri bağlanan turistleri ise kurtardı. Ekiplerin evde yaptığı aramalarda silahların yanında çok sayıda satır ele geçirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Taksim Meydanı'ndan kaçırılan 4 Nepalli turist operasyonla kurtarıldı
Taksim Meydanı'ndan kaçırılan 4 Nepalli turist operasyonla kurtarıldı
Ormanda atış talimi yaparken drone ile yakaladılar
Ormanda atış talimi yaparken drone ile yakaladılar
Küçükçekmece'de meydan kavgası kamerada
Küçükçekmece'de meydan kavgası kamerada
Yozgat'ın asırlık lezzeti: Parmak çörek
Yozgat'ın asırlık lezzeti: Parmak çörek
Maltepe'de 12 saniyede far hırsızlığı
Maltepe'de 12 saniyede far hırsızlığı
Namaz kılma bahanesiyle girdiği camide mikrofonu çaldı
Namaz kılma bahanesiyle girdiği camide mikrofonu çaldı
Son Eklenen Videolar
Taksim Meydanı'ndan kaçırılan 4 Nepalli turist operasyonla kurtarıldı
Taksim Meydanı'ndan kaçırılan 4 Nepalli turist operasyonla kurtarıldı
Ormanda atış talimi yaparken drone ile yakaladılar
Ormanda atış talimi yaparken drone ile yakaladılar
Küçükçekmece'de meydan kavgası kamerada
Küçükçekmece'de meydan kavgası kamerada
Yozgat'ın asırlık lezzeti: Parmak çörek
Yozgat'ın asırlık lezzeti: Parmak çörek
Maltepe'de 12 saniyede far hırsızlığı
Maltepe'de 12 saniyede far hırsızlığı
Namaz kılma bahanesiyle girdiği camide mikrofonu çaldı
Namaz kılma bahanesiyle girdiği camide mikrofonu çaldı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti