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Taksim'de aralarına alıp tekme tokat darbettiler

Taksim'de aralarına alıp tekme tokat darbettiler
Taksim’de üç kişi, aralarına aldıkları kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksim Meydanı’nda geçen akşam, yolda yürüyen 3 kişi ile bir kişi arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya döndü.  3 kişi aralarına aldıkları kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti. Yere düşen kişi kendini savunmaya çalışsa da darbedilmekten kurtulamadı. Bir süre sonra 3 kişi olay yerinden koşarak kaçtı. Kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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