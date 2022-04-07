Taksim'de aralarına alıp tekme tokat darbettiler

Taksim’de üç kişi, aralarına aldıkları kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksim Meydanı’nda geçen akşam, yolda yürüyen 3 kişi ile bir kişi arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya döndü. 3 kişi aralarına aldıkları kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti. Yere düşen kişi kendini savunmaya çalışsa da darbedilmekten kurtulamadı. Bir süre sonra 3 kişi olay yerinden koşarak kaçtı. Kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.