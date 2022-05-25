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Taksim'de Yeditepe Huzur Denetimi

İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" denetimlerinde, trafik sigortasını yaptırmayan bir kişinin motosikleti bağlanırken, asker kaçağı olduğu ortaya çıkan ve ehliyetsiz motosiklet kullanan bir kişiye 3 bin 674 TL idari
Taksim'de Yeditepe Huzur Denetimi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 19.00 ile 21.00 saatleri arasında, helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' denetimleri yapıldı. Beyoğlu Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlere, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri katıldı. 

Denetimde, araçları tek tek durduran trafik ekipleri, sürücülere ehliyet, ruhsat ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı. Araçları arayan asayiş ekipleri sürücü ve yolcuların üst aramasını yaptı. 'Kanıt' isimli narkotik köpeği ise durdurulan araçlarda arama yaptı.  

Denetim noktasında durdurulan bir motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz şekilde trafiğe çıktığı belirlendi. Öte yandan GBT sorgusu yapılan kişinin asker kaçağı olduğu tespit edildi. Kişiye 3 bin 674 TL idari para cezası uygulanırken trafik sigortasını yaptırmayan başka bir sürücünün de motosikleti bağlandı.

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