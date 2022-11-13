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Taksim'deki patlama sonrası BTK’dan sosyal medya açıklaması

BTK, Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu.
Taksim'deki patlama sonrası BTK’dan sosyal medya açıklaması

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim İstiklal Caddesi'nde, saat 16.20 sıralarında patlama meydana geldi.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda; polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken RTÜK, geçici yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

Sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldı

Öte yandan patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.

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