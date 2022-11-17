Taksim'deki saldırıyı gerçekleştiren teröriste yardım eden terörist yakalandı

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin Hüsam A.K. isimli örgüt mensubu Suriye'nin Azez kentinde gözaltına alındı.

6 vatandaşımızın şehit olmasına, 81 kişinin yaralanmasına sebep olan kanlı Beyoğlu saldırısının bağlantıları çözülüyor.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde pazar günü gerçekleşen terör saldırısında bombayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturmayı derinleştiren polis, 50 kişiyi gözaltına alırken olayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

Son olarak Kobani ile irtibatı sağlayıp planlayan terörist Ammar Jarkas, Bulgaristan'a kaçamadan yakalanmıştı..

Emniyet ekipleri, bombayı bırakan Ahlam Albashır ile aynı evi paylaşan teröriste ulaştı..

Bombacıya yardım eden terörist Suriye'de yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda saldırının yapılmasına yardım ve yataklık ettiğini tespit ettikleri Hüsam kod adlı bir teröristin Suriye'ye kaçtığını belirledi.

DHA'nın haberine göre, Suriye'de görevli Türk polis ekiplerine bilgi verilmesi üzerine, Azez'de operasyon gerçekleştirildi.

Hüsam, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Böylelikle saldırıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 51'e yükseldi.

Yakalanan teröristin, ilerleyen günlerde saldırı ile ilgili soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul’a getirilmesi bekleniyor.

Resmi ifadede tekrarladı

Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'in de ifadesi alınmaya devam ediyor.

Albashır'in mülakatın ardından, avukat huzurundaki resmî ifadesinde de saldırı emrini PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde sözde üst düzey olarak istihbarat biriminde faaliyet yürüten "Hacı" kod adlı teröristin verdiğini söylediği öğrenildi.

Albashır'ın, 2 ay Mümbiç'te kaldıktan sonra 4 ay önce Türkiye'ye geldiğini ve bombayı da Hacı'nın 'patlat' emrinden sonra patlattığını söylediği belirtildi.



