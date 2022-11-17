  • BIST 4.668,52
  • Altın 1060.219
  • Dolar 18.5981
  • Euro 19.3334
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
»

Taksim'deki saldırıyı gerçekleştiren teröriste yardım eden terörist yakalandı

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin Hüsam A.K. isimli örgüt mensubu Suriye'nin Azez kentinde gözaltına alındı.
Taksim'deki saldırıyı gerçekleştiren teröriste yardım eden terörist yakalandı

6 vatandaşımızın şehit olmasına, 81 kişinin yaralanmasına sebep olan kanlı Beyoğlu saldırısının bağlantıları çözülüyor.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde pazar günü gerçekleşen terör saldırısında bombayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturmayı derinleştiren polis, 50 kişiyi gözaltına alırken olayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

Son olarak Kobani ile irtibatı sağlayıp planlayan terörist Ammar Jarkas, Bulgaristan'a kaçamadan yakalanmıştı..

Emniyet ekipleri, bombayı bırakan Ahlam Albashır ile aynı evi paylaşan teröriste ulaştı..
Bombacıya yardım eden terörist Suriye'de yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda saldırının yapılmasına yardım ve yataklık ettiğini tespit ettikleri Hüsam kod adlı bir teröristin Suriye'ye kaçtığını belirledi.

DHA'nın haberine göre, Suriye'de görevli Türk polis ekiplerine bilgi verilmesi üzerine, Azez'de operasyon gerçekleştirildi.

Hüsam, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Böylelikle saldırıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 51'e yükseldi.

Yakalanan teröristin, ilerleyen günlerde saldırı ile ilgili soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul’a getirilmesi bekleniyor.

Resmi ifadede tekrarladı

Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'in de ifadesi alınmaya devam ediyor.

Albashır'in mülakatın ardından, avukat huzurundaki resmî ifadesinde de saldırı emrini PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde sözde üst düzey olarak istihbarat biriminde faaliyet yürüten "Hacı" kod adlı teröristin verdiğini söylediği öğrenildi.

Albashır'ın, 2 ay Mümbiç'te kaldıktan sonra 4 ay önce Türkiye'ye geldiğini ve bombayı da Hacı'nın 'patlat' emrinden sonra patlattığını söylediği belirtildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adıyaman'da iki mahallede kuduz karantinası16 Kasım 2022 Çarşamba 13:02
  • MSB duyurdu: Yunan sınırında 5 terörist yakalandı16 Kasım 2022 Çarşamba 11:37
  • Endemik bitki türleri için doku ve DNA bankası16 Kasım 2022 Çarşamba 11:15
  • Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı yapan teröristin olay yerine geliş görüntülerine ulaşıldı16 Kasım 2022 Çarşamba 10:09
  • Kütahya'da evde patlama: 2'si ağır 4 yaralı16 Kasım 2022 Çarşamba 09:56
  • Mersin'de zincirleme kaza: Bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı!16 Kasım 2022 Çarşamba 09:20
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz, hadlerini bilsinler16 Kasım 2022 Çarşamba 09:00
  • Polonya'ya destek mesajları15 Kasım 2022 Salı 23:46
  • Rusya füze iddialarını kabul etmedi15 Kasım 2022 Salı 23:44
  • Polonya'nın Ukrayna sınırındaki köye füze düştü15 Kasım 2022 Salı 23:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti