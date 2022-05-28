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Taksimetrelerin tarife yükleme işlemlerinin detayları düzenlendi

Taksimetrelerin tarife yükleme işleminde, sadece ilgili kurum/kuruluş tarafından belirlenen açılış ücreti, zaman tarifesi, mesafe tarifesi ile birim zaman ve birim mesafeyi ihtiva eden değerler yüklenecek ve bunun dışında başka işlem yapılamayacak.
Taksimetrelerin tarife yükleme işlemlerinin detayları düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, taksimetrelerin piyasaya arzından sonraki muayene işlemlerinin yaptırılmasından ve taksimetreye uygulanan damgaların muhafaza edilmesinden kullanıcı sorumlu olacak.

Tamir, ayar ve tarife yükleme işlemleri
Taksimetrelerde ilgili kurum/kuruluş tarafından belirlenen güncel tarife değerlerinin kullanılması gerekecek.

Taksimetrelerin, tamir ve/veya ayarları, tamir ve ayar servislerince yapılacak. Tarife yükleme işleminde sadece ilgili kurum/kuruluş tarafından belirlenen açılış ücreti, zaman tarifesi, mesafe tarifesi ile birim zaman ve birim mesafeyi ihtiva eden değerler yüklenecek ve bunun dışında başka işlem yapılamayacak.

Uzaktan tarife yükleme özelliği olan taksimetreler için tarife yükleme işlemi, tarife değişiklik tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde üreticisi tarafından uzaktan yapılabilecek.

Önceden tarife yüklemeye uygun olan taksimetrelere tarife yükleme işlemi, ilgili il müdürlüğünün uygun görmesi halinde, tamir ve ayar servislerince ilgili kurum/kuruluş tarafından yayımlanan tarife değişiklik tarihinden 20 iş günü öncesinden yapılmaya başlanabilecek.

Tamir ve ayar servisi, yaptığı tarife yükleme işlemi, tamir işlemi ve/veya ayar işlemi sonrasında taksimetrenin ayarlarına müdahale edilebilecek tüm noktalarına kelebek mühür uygulayacak. Asgari olarak taksi plakası, taksimetre marka, model ve seri numarası, işlem tarihi, işlemin tanımı ve kelebek mührün seri numarasını içeren 2 nüsha belge düzenleyecek ve belgenin 1 nüshasını kullanıcıya teslim edecek. Bu işlem için kullanılacak kelebek mühürler, geri dönüşümsüz olarak bir kez kullanılabilen ve çıkartıldığında tahrip olan özellikte, üzerinde seri numarası, yetki belgesi numarası ve iş yeri uygunluk belgesi numarasını içerecek şekilde tamir ve ayar servislerince yaptırılacak.

Üretici, yaptığı uzaktan tarife yükleme işlemi sonrasında işleme ait asgari olarak taksi plakası, taksimetre marka, model ve seri numarası, yüklenen tarife bilgisi ve yükleme tarihini içerecek şekilde elektronik imzalı belge düzenleyerek kullanıcıya elektronik ortamda gönderecek.

Kullanıcı, tamir ve ayar servisi tarafından taksimetreye uygulanan ve damga hükmünde olan kelebek mührü sonraki muayene işlemine veya tamir ve ayar işlemine kadar muhafaza etmekle yükümlü olacak.

Damgalar sökülerek yapılan tamirden sonraki muayene de ilk muayene hükmünde
Meydana gelecek arıza veya teknik/teknolojik ihtiyaçlar sebebiyle taksimetre kullanıcılarının talepleri üzerine damgaların sökülerek yapılan her türlü tamir ve ayar işleminden sonra yapılan muayene de ilk muayene sayılacak.

Taksimetrenin, araca ilk defa montajının yapılmasından veya periyodik, ani ve şikayet muayeneleri sonucunda damgaları iptal olunan taksimetrelerin tip onayı değişikliğine sebep vermeyecek tamir ve ayar işlemlerinden sonra 10 iş günü içerisinde kullanıcı tarafından ilk muayenesi yaptırılacak.

Taksimetrenin periyodik muayene geçerlilik süresi 1 yıl olacak.

Servis, muayene sürecini kamera ile kayıt altına alacak
1 Ocak 2023'ten itibaren muayene servisi, taksimetrenin takılı olduğu taksinin plakasının da görüleceği şekilde, zamana ve mesafeye göre çalışma kontrol işlemlerinin yapıldığı muayene sürecini kamera ile kayıt altına alacak ve bu kayıtları en az bir yıl saklayacak. Bakanlığın talep etmesi halinde kayıtları bakanlığa sunacak.

Geçerliliği devam eden metrolojik muayene belgeleri, ilgili aracın 2023 yılı içerisindeki ilk araç muayenesi tarihine kadar geçerli olacak.

Bugünden 20 iş günü öncesine kadar olan dönemde, tamir, ayar veya tarife değişikliği yapılarak kelebek mühür veya sitikır mühür uygulanmış durumdaki taksimetrelerin muayeneleri 20 iş günü içerisinde tamamlanacak. Bu kapsamda düzenlenen metrolojik muayene belgeleri, ilgili aracın 2023 yılı içerisindeki ilk araç muayenesi tarihine kadar geçerli olacak.

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