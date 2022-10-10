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Talasemi hastası 3 kardeş, kardeşlerinden alınan kök hücreyle sağlığına kavuştu

Malatya'da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi'nde tedavi gören talasemi majör hastası kardeşler Esma, Muhammed ve Cuma, kardeşlerinden alınan kök hücreyle sağlığına kavuştu.
Talasemi hastası 3 kardeş, kardeşlerinden alınan kök hücreyle sağlığına kavuştu

Malatya'da yaşayan talasemi hastası kardeşler 6 yaşındaki Esma, 12 yaşındaki Muhammed ve 13 yaşındaki Cuma Diyem, daha önce tedavi görmelerine rağmen şifa bulamadı. Suriyeli 3 kardeş, öneri üzerine 2019'da Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi'ne başvurdu.

Burada yapılan tarama ve tetkikler sonucunda çocukların ağabeyleri 11 yaşındaki Yusuf ve 18 yaşındaki Hüseyin'in kök hücresinin nakil için uyumlu olduğu belirlendi. Esma, Muhammed ve Cuma'ya tedavi sürecinin ardından kök hücre nakli yapılması kararlaştırıldı.

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Muhammed ve Cuma 2019'da, Esma ise kısa süre önce merkezde yapılan başarılı kök hücre nakliyle yaşama tutundu.

Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Arzu Akyay, AA muhabirine, 3 kardeşe aile içinde tam uyumlu kök hücre vericisi bulabilmenin nadir görülen bir durum olduğunu söyledi.

Akyay, talasemi majörün bir kan hastalığı olduğunu anımsatarak şöyle konuştu:

"Bu hastalık çok erken çocukluk döneminde tanı alan ve kemik iliği nakli yapılmazsa hastanın hayatta kalabilmesi için ömür boyu kan transfüzyonları alması gereken bir hastalık. 3 kardeşe nakil yaptık. Kardeşleri 3 kardeşe verici oldu. Bu oldukça nadir görülen bir durum. Normalde bir çocuğa bile aile içinden verici bulmak zorken burada 3 kardeşe birden kardeşlerinden değişik zamanlarda nakiller yaptık ve 3'ü de sağlıklı şekilde hayatlarına devam ediyor. Hastalıklarından kesin olarak kurtulmuş bulunuyorlar. "

2017'de açılan merkezlerinin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'ya hitap ettiğini anlatan Prof. Dr. Arzu Akyay, bugüne kadar 80 nakil gerçekleştirdiklerini ve hastalara umut olmaya devam ettiklerini anlattı.

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Ailenin şanslı olduğunu her zaman böyle durumlarla karşılaşmadıklarını aktaran Akyay, "Verici bulmak çok zor olabiliyor. Aile içinden verici bulamayan hastalara umut olmak için gönüllü kök hücre vericisi olmak çok önemli. Mutlaka herkese Kızılay kan merkezine başvurarak kök hücre vericisi olmalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Anne Helam Diyem ise çocukları sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Çocuklarımın hepsi çok şükür mutlu, herkesten Allah razı olsun." dedi.

12 yaşındaki Muhammed ise yaşadığı kötü günlerin ardından sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

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