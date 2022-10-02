  • BIST 3.179,99
  • Altın 990.112
  • Dolar 18.4549
  • Euro 18.1059
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 16 °C
»

Tam Açık Kapı Günü

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse göreve geldiği günden bu yana vatandaşla araya mesafe koymak yerine onlarla bir arada olmaya, onların fikirlerini almaya özen gösterdi.
Tam Açık Kapı Günü

Mamak Belediyesi’nde Tam Açık Kapı Günüydü. Katılımcı ve şeffaf yerel yönetim anlayışını hayata geçirmek amacıyla başlatılan programa Mamaklılar yine yoğun ilgi gösterdi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Belediyeye gelen vatandaşları makamında ağırladı, onların istek ve önerilerini dinledi. 

ÇALIŞACAĞIZ 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile birebir görüşen vatandaşlar “Tam açık Kapı” uygulamasını hayata geçiren Başkan Murat Köse’ye teşekkürlerini iletti. Başkan Murat Köse, “Güzel Mamak’ımızda ulaşmadığımız, tek bir vatandaşımız kalmayıncaya dek bıkmadan, yorulmadan ve durmadan çalışacağız” dedi.


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çılgın Türk Yenimahalle’de anıldı01 Ekim 2022 Cumartesi 04:47
  • Parklar bakımdan geçiyor01 Ekim 2022 Cumartesi 03:46
  • Yeni rota: Kastamonu01 Ekim 2022 Cumartesi 03:42
  • Aşçı kıyafetleriyle devir teslim01 Ekim 2022 Cumartesi 02:44
  • Uzay etkinliğine ev sahipliği01 Ekim 2022 Cumartesi 02:41
  • Eğitimler yeniden başlıyor01 Ekim 2022 Cumartesi 01:37
  • Huzurevi’nde BOCCE takımı kuruldu01 Ekim 2022 Cumartesi 01:36
  • Dondurma Yeme Yarışması Yapıldı01 Ekim 2022 Cumartesi 00:32
  • "Yayalara Öncelik" etkinliği01 Ekim 2022 Cumartesi 00:16
  • Özel çocuklara sinema etkinliği30 Eylül 2022 Cuma 03:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti