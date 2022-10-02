Tam Açık Kapı Günü

Mamak Belediyesi’nde Tam Açık Kapı Günüydü. Katılımcı ve şeffaf yerel yönetim anlayışını hayata geçirmek amacıyla başlatılan programa Mamaklılar yine yoğun ilgi gösterdi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Belediyeye gelen vatandaşları makamında ağırladı, onların istek ve önerilerini dinledi.
ÇALIŞACAĞIZ
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile birebir görüşen vatandaşlar “Tam açık Kapı” uygulamasını hayata geçiren Başkan Murat Köse’ye teşekkürlerini iletti. Başkan Murat Köse, “Güzel Mamak’ımızda ulaşmadığımız, tek bir vatandaşımız kalmayıncaya dek bıkmadan, yorulmadan ve durmadan çalışacağız” dedi.
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