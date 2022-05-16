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Tanık olarak dinlenecekti; Yazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada öldü

ANKARA'da, kendi otomobilinin altında kalan polis memuru Erol Yıldız (49), hayatını kaybetti.
Tanık olarak dinlenecekti; Yazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada öldü

Kaza, saat 10.30 sıralarında Keçiören'in Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Meclis Koruma Daire Başkanlığı'nda görev yapan polis memuru Erol Yıldız'ın 06 KHA 35 plakalı otomobili çalışmadı. Bunun üzerine Yıldız, otomobilini iterek çalıştırmak istedi. Yıldız, bu sırada geri gelen aracın altında kaldı. Ağır yaralanan ve ambulansla Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erol Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

 

Erol Yıldız, bir süre BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını da yapmıştı. Yıldız, Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda müdahale ederek, örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulunup yardım ettikleri öne sürülen 19 kişinin yargılandığı Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tanık olarak dinlenecek 3 korumadan 1'iydi. Yıldız, 23 Mayıs Pazartesi günü görülecek duruşmaya Ankara'dan SEGBİS ile katılacaktı. 

 

CENAZESİ KIRŞEHİR'E GÖNDERİLDİ

 

Kendi otomobilinin altında kalarak hayatını kaybeden polis memuru Erol Yıldız ile aynı binada oturan komşusu Arslan Sargın, yaşananları anlattı. Sargın, "Sabah 09.00-09.30 sıralarında torunumla markete giderken evin önünde bir koşuşturma gördüm. ‘Erol Bey arabanın altında kalmış’ dediler. Geldik baktık. Arabanın altında kalmış. 112’ye haber verdik, itfaiyeye haber verdik. Erol Bey'i arabanın altından çıkardılar. Çıkardığımızda zaten vefat etmişti. Hastaneye gönderdik. 2 yıldır tanıyoruz. 2 çocuğu vardı" dedi.

 

Öte yandan olay anına ilişki güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntüde otomobilin geriye doğru gittiği görüldü. Erol Yıldız'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilerek, toprağa verilmek üzere memleketi Kırşehir'e gönderildi.

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