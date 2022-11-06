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Tanzanya'da bir yolcu uçağı Viktorya Gölü'ne düştü

Tanzanya'da bir yolcu uçağı kötü hava koşulları nedeniyle Viktorya Gölü'ne düştü.
Tanzanya'da bir yolcu uçağı Viktorya Gölü'ne düştü

Tanzanya Polisi Kagera Bölgesi Müdürü William Mwampaghale, basına yaptığı açıklamada, kötü hava koşulları yüzünden Viktorya Gölü'ne düşen uçaktaki 26 yolcunun kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

Yaralıların tedavi için Kagera Hastanesi'ne kaldırıldığını ifade eden Mwampaghale, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Mwampaghale, Darüsselam şehrinden Bukoba Havalimanı'na sefer yapan uçakta 39 yolcu ve 4 kişilik mürettebatın bulunduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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