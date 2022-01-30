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Tapu harcı geliri geçen yıl 24,3 milyar lirayla rekor kırdı

Tapu işlemlerinden elde edilen harç geliri 2021'de önceki yıla göre yüzde 30,2 artarak 24 milyar 320 milyon liraya ulaştı.
Tapu harcı geliri geçen yıl 24,3 milyar lirayla rekor kırdı

AA muhabirinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde geçen yıl 3 milyon 20 bin adet gayrimenkul (konut, arsa, tarla, iş yeri vb) satılırken, bu rakamın 1 milyon 492 bin adedini konut oluşturdu.

Geçen yıl tapuda toplam 14 milyon 624 bin işlem yapıldı. Bu işlemlerden elde edilen harç geliri yüzde 30,2'lik artışla 24 milyar 320 milyon liraya yükseldi.

Satış işlemlerinden 23 milyar 507 milyon liralık gelir elde edilirken, diğer işlemlerden 185 milyon lira, taksimden 148 milyon lira, birleştirmeden 102 milyon lira, ipotekten 91 milyon lira, bağışta 74,3 milyon lira geldi.

Geçen yıl en yüksek harç geliri 4 milyar 95 milyon lirayla en çok gayrimenkulün satıldığı aralık ayında görüldü.

Son 5 yıldaki tapu harcı geliri 75,8 milyar liraya ulaştı
Geçen yıl en yüksek tapu harcı geliri 7,66 milyar lirayla İstanbul'da elde edilirken, onu 2,24 milyar lirayla Ankara, 1,6 milyar lirayla İzmir takip etti.

Söz konusu tapu harcı geliri Antalya'da 1,09 milyar lira, Bursa'da 898,4 milyon lira, Muğla'da 895 milyon lira, Kocaeli'de 657,3 milyon lira, Konya'da 538,9 milyon lira, Gaziantep'te 511,3 milyon lira, Mersin'de 486,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Tapu harcı geliri son 5 yılda ise 75,8 milyar liraya ulaştı. Önceki yıl 18,68 milyar lira olan tutar, 2019'da 10,89 milyar lira, 2018'de 11,26 milyar lira, 2017'de 10,63 milyar lira şeklindeydi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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