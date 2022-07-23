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Tarihi anlaşma sonrası Blinken'den Türkiye'ye teşekkür

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan ve Ukrayna limanlarından tahıl ürünlerinin güvenli çıkışını sağlayan anlaşmayı takdir etti.
Tarihi anlaşma sonrası Blinken'den Türkiye'ye teşekkür

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin imzalanmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

ABD'li Bakan açıklamasında, "Birleşmiş Milletler, Türkiye Cumhuriyeti, Ukrayna ve Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden ihracatını sürdürmek ve dünyanın her yerinde ihtiyacı olanlara milyonlarca ton Ukrayna tahılı ulaştırmak için bir plan taahhüdünde bulundu. ABD bu anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor ve BM Genel Sekreteri Guterres ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu müzakerelere arabuluculuk yapma konusundaki kararlı diplomatik çabalarından dolayı takdir ediyor" dedi.

Anlaşmanın, Rusya-Ukrayna savaşının geniş kapsamlı etkilerini ele alma yolunda olumlu bir adım olduğuna dikkati çeken Blinken şöyle devam etti:

"Uluslararası toplum şimdi bu anlaşmanın uygulanması konusunda Rusya'yı sorumlu tutmalı ve Ukrayna'nın limanlarına yönelik ablukasını sona erdirmeli. Tahıl, yağlı tohumlar ve ayçiçeği yağı da dahil olmak üzere Ukrayna tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaşmasını sağlamalıdır."

Rusya'nın, savaş sürecinde gıdayı silaha dönüştürdüğünü belirten Blinken, Rusya'nın Karadeniz üzerinden Ukrayna'nın tarımsal ihracatını bloke etmesine son vermesinin atılması gereken adımlardan sadece biri olduğunu, savaşın küresel gıda güvenliği risk altında bırakmaya devam ettiğini söyledi.

Beyaz Saray Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de Blinken ile paralel bir açıklama yapmış ve anlaşmanın uygulanmasına vurgu yapmıştı.

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