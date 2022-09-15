  • BIST 3.451,41
  • Altın 990.354
  • Dolar 18.2575
  • Euro 18.2696
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 24 °C
»

Tarihi sosyal konut projesinin ilk etabında yapılacak iş yerlerinin illere göre sayıları belli oldu

Proje kapsamında ilk etapta planlanan 10 bin iş yerinden, en çoğu 1000 iş yeriyle Ankara'da olacak, İzmir'de 700, Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 500'er iş yeri yapılacak.
Tarihi sosyal konut projesinin ilk etabında yapılacak iş yerlerinin illere göre sayıları belli oldu

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk etabında inşa edilecek 10 bin iş yerinin, bölge ve iller bazındaki sayıları ile metrekare başına fiyatları belli oldu.

eylul-2022_konut-b.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Eylül'de detaylarını açıkladığı proje kapsamında, sosyal konut ve konut arsasının yanı sıra 50 bin iş yeri yapılacak.

Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 10 bin iş yerinin temeli yılbaşında atılacak ve 2 yıl içinde tamamlanacak.

İş yerleri, illerin nüfus ve ihtiyacına göre farklı sayılarda inşa edilecek. Bu kapsamda en fazla iş yeri, 2 bin 800 ile İç Anadolu Bölgesinde yapılacak.

İllere göre iş yeri sayıları
Proje kapsamında, 28 şehirde planlanan 50 bin iş yerinden ilk etapta 10 bini inşa edilecek.

En çok iş yerinin yapılacağı il, 1000 iş yeriyle Ankara olacak. Ankara'yı 700 ile İzmir, 500'er iş yeri ile Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa izleyecek.

Bu şehirlerin ardından, iş yeri sayılarına göre illerin sıralaması şöyle:

"Diyarbakır 450, Kocaeli 450, Eskişehir 350, Kayseri 350, Manisa 350, Mersin 300, Denizli 300, Balıkesir 300, Van 250, Erzurum 250, Trabzon 250, Tekirdağ 250, Afyonkarahisar 200, Aksaray 200, Isparta 200, Çorum 200, Ordu 200, Sivas 200, Şırnak 150, Kastamonu 100."

İş yerlerinin 4 kategoride satışı yapılacak
İş yerleri, 50, 100, 150 ve 250 metrekare olarak 4 kategoride satışa sunulacak.

351 bin liradan alınabilecek 50 metrekare iş yerinin peşinatı 35 bin 100 lira, aylık taksitleri 2 bin 633 lira olacak.

685 bin liradan satılacak 100 metrekare iş yerleri için 68 bin 500 peşinat, 5 bin 138 lira taksitle ödeme imkanı sunulacak.

150 metrekare iş yerleri, 998 bin liradan satışa sunulacak, 99 bin 800 lira peşinat ve 7 bin 485 lira taksitle ödenebilecek.

1 milyon 300 bin liradan satılacak 250 metrekarelik iş yerleri için ise 130 bin lira peşinat ve 9 bin 750 liralık taksitlerle ödeme imkanı sağlanacak.

Arsa ve iş yerleri için 10 Ekim'de başvurular başlayacak ve 7 Kasım'a kadar devam edecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Burdur'da "akşamyıldızı"nın yeni türü bulundu15 Eylül 2022 Perşembe 12:27
  • Basın İlan Kurumu 2022 Yılı Basın Çalışanları İstatistiklerini açıkladı15 Eylül 2022 Perşembe 11:22
  • 'Sosyal Konut Projesi'ne rekor başvuru15 Eylül 2022 Perşembe 11:14
  • 'Sessiz olun' uyarısı sonrası boynundan bıçaklanan güvenlik görevlisi öldü15 Eylül 2022 Perşembe 10:23
  • Fransa'daki grev nedeniyle THY'den sefer iptalleri15 Eylül 2022 Perşembe 10:14
  • Konut satışları ağustosta azaldı15 Eylül 2022 Perşembe 10:12
  • Niğde'de elma üreticileri 650 bin ton rekolte bekliyor15 Eylül 2022 Perşembe 10:09
  • Amerikalı jeoloji mühendisi Adana'da Müslüman oldu15 Eylül 2022 Perşembe 10:01
  • ABD'de dün yapılan ön seçimleri Trump yanlısı adaylar kazandı15 Eylül 2022 Perşembe 09:59
  • Ermenistan'da halk Paşinyan'ı protesto etmek için toplandı15 Eylül 2022 Perşembe 09:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti