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Tarihi ve Kültür Mirasımız Ankara Kalesi'nden Manzalar
Tarihi ve Kültür Mirasımız Ankara Kalesi'nden Manzalar
Tarihi ve Kültür Mirasımız Ankara Kalesi'nden insan ve şehir manzaraları kameramıza yansıdı. Hafta sonu havanın kapalı olmasına rağmen Ankara Kalesi ziyaretçilerini ağırladı.
17 Ekim 2022 Pazartesi 13:17
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.