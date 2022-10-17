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Tarihi ve Kültür Mirasımız Ankara Kalesi'nden Manzalar

Tarihi ve Kültür Mirasımız Ankara Kalesi'nden Manzalar
Tarihi ve Kültür Mirasımız Ankara Kalesi'nden insan ve şehir manzaraları kameramıza yansıdı. Hafta sonu havanın kapalı olmasına rağmen Ankara Kalesi ziyaretçilerini ağırladı.
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