Tarihi ve Kültür Mirasımız Ankara Kalesi'nden Manzalar

Tarihi ve Kültür Mirasımız Ankara Kalesi'nden insan ve şehir manzaraları kameramıza yansıdı. Hafta sonu havanın kapalı olmasına rağmen Ankara Kalesi ziyaretçilerini ağırladı.