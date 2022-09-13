Tarihin en büyük projesi: Başkan Erdoğan ev ve işyeri fiyatlarını açıkladı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sosyal konut sayısını 2 milyona, oturan sayısını 10 milyonun üzerine çıkarmış olacağız. Projemizin ismini 'ilk evim', 'ilk iş yerim' olarak belirledik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konut fiyatlarını açıkladı.

2+1 TOKİ KONUT FİYATLARI

Vatandaşlar toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara 2280 liradan taksitlerle 240 ay vade ile sahip olacak.

3+1 TOKİ KONUT FİYATLARI

Toplam 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir.

İŞYERİ TOKİ KONUT FİYATLARI

İş yerlerini 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vade ile sunulacak.

Erdoğan ayrıca “İlk etap konutlarımızdan 50 bini İstanbul, 18 bini Ankara 12500, İzmir, 10 bin Gaziantep, 8650 Bursa, 7500 Konya, 4500 Kayseri'de inşa edilecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Milletin evine, bu gazi mekana hoş geldiniz.

Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı kampanyasının toplantısı vesilesiyle bir aradayız. Öncülük eden Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığımız ile TOKİ'mizi tebrik ediyorum.

Vatandaşlarımıza, evleri, arsaları ve işyerlerinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

BAŞVURULAR YARIN BAŞLIYOR

Sosyal konut odaklı şehircilik atılımlarımıza yeni bir halka daha ekliyoruz. Ülkemizin her yerinde konut, arsa ve iş yerinin inşa sürecini başlatıyoruz. Başvuru süreci yarın başlayacak, ekim sonuna kadar devam edecek. Yatay mimari ve depreme dayanıklı şekilde inşa edeceğimiz bu projeler ülkemizin her yerinde devam edecek. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Temeli yılbaşında atılıyor.

PROJENİN İSMİ İLK EVİM- İLK İŞ YERİM

Her şeyden bu gerçeğin altını özellikle çizmek istiyorum. Bu kampanya dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Şimdi kampanyamızla ilgili bazı ayrıntıları sizlerle paylaşmak istiyorum.

Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan süreçte 500 bin sosyal konut. 250 bin konut amaçlı arsa. Konut yapımına müsait altyapısı olan arsa. 50 bin iş yeri yapıp milletimize sunacağız. Bunların içerisinde oturan vatandaş sayısını 10 milyonun üzerine çıkaracağız. İsmini de ilk evim, ilk iş yerim olacak.

EV VE KİRA FİYATLARINI DÜŞÜRECEK

Tanıtımını yaptığımız 500 bin konutu hedefi sayısı, hane sayısı bakımından İstanbul'un 4'te birine, Ankara'nın yarısına eşitken, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane ve Hakkari'nin tamamına eşittir. Bu büyüklükteki bir proje yaklaşık 900 milyar liralık bir projedir. Bugün ekranları başında izleyen ve siz değerli vatandaşlarımla paylaşıyoruz. Böylesine devasa bir yatırım ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşüreceği gibi vatandaşların konuta ulaşımını da kolaylaştıracaktır.

ŞEHİRLERE GÖRE KONUT DAĞILIMI

Bu devasa sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin konutu 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planlıyoruz. Projemizin bu ilk etabı dahi cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut atılımıdır. 50 binini İstanbul'da, 18 binini Ankara'da 12 bin 500'ünü İzmir'de 8 bin 650'sini Bursa'da, 7 bin 500'ünü Konya'da inşa edeceğiz. Diğer illerimizde de değişen sayılarda konut sayısı paylaşacağız.

Şehit yakınları ve gazilere 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz. Gençlerimiz için de bir kontenjan oluşturduk. 50 binini de gençlerimize tahsis ettik.

EVLERİN FİYATLARI VE TAKSİT SEÇENEKLERİ

Toplamda 608 bin lira 2+1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 3+1 evler 850 bin lira olacak. 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan herkes başvurabilecektir. Bedelin yüzde 10'u peşin alınacak.

KAZANÇ HALİNE GETİRMEK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Taksitler ise sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacaktır. Bu projeleri ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Kendi aklınca devleti kandırarak hak etmediği halde TOKİ'den ev almaya çalışanların hem ödedikleri parayı hem evlerini kaybedecekleri sıkı bir denetim mekanizması kuracağız.

Tek derdimiz imkanı kısıtlı ailelerimizi uygun şartlarla ev sahibi yapmaktır. Konutlarımızın şimdiden içinde yaşayacak ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum.

PROJENİN ARSA DETAYLARI

Vatandaşlarımıza altyapıları ve imarı hazır arsa alternatifi de sunuyoruz. Şehirlerin çeperlerinde kendi evlerini yapma imkanı sunuyoruz. Bu arsalar çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşlarımıza satılacaktır. Vatandaşımız buraya kendi evini yapabilecektir. Hak sahiplerine mimari ve mühendislik desteği de verilecektir. 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar var. 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 1.604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle vatandaşlarımıza satılacak.

2. grubu oluşturan hisseli parsellerin ödemesi ise 937 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vadeyle ve faizsiz şekilde yapılabilecektir.

İŞ YERLERİNİN FİYATLARI VE TAKSİT TUTARLARI

Şimdi de işyerlerimizle ilgili bazı ayrıntıları paylaşmak istiyorum. 12 ilimizde 3 bin 930'u tamamlanmış iş yeri projemiz bulunuyor. 10 bin yeni iş yerini daha hizmete sunuyoruz. Onlarca farklı sektöre yayılan küçük işletmelere hitap eden sanayi tipi iş yerlerimiz 10 bine yakın ek istihdam sağlayacaktır. İş yerlerini 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vade ile emekçilerimize, genç girişimcilerimize sunacağız.

Bugün açıkladığımız projenin tamamı, 500 bin konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri bittiğinde 3 milyon 750 bin insanımızı daha güvenli yaşam alanlarına kavuşturmuş olacağız. Ülkenin her kazancına itiraz edenler de unutmayın, onlar boş durmuyoruz. Her projemiz gibi bunun da yapılamayacağını söylemeleri ben kale bile almıyorum. Çünkü biz yaptık, yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizi asıl şaşırtan muhalefet cenahının gençlerimize karşı olmasıdır. Ey muhalefet, biz göreve geldiğimizde sizin gençlere verdiğiniz burs neydi ya? Biz gençlerimizi hamd olsun sokaklarda bırakmadık, 850 bin gencimizi iskan edecek yurtlarımız var. Yurtlarımız henüz dolmuş değil, müraacat henüz yok biz ona rağmen yeni ilavelerde bu rakamı 1 milyona çıkaracağız.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları;

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin mutluluğu içerisindeyiz. Hepiniz hoş geldiniz.

Bugün gençlerimize, emeklilerimize, şehit ve gazi ailelerimize, engelli kardeşlerimize ilk yuvalarını milletin evinden müjdeleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. 14 Kasım 2003, yer; Rize Toplu Konut Temel Atma Töreni. 'Değerli olan milletin teveccühü ve takdiridir. Tek derdimiz milletimiz dışarıda kalmaksızın aziz milletimizin topyekün mutluluğudur' dediniz.

1 MİLYON 170 BİN KONUT ÜRETTİ

Milyonlarca sıcak yuvayla, tek ölçüsü millet olan, milletiyle yek vücut olan devletin nasıl ihdas edileceğini gösterdiniz. Hayalleri elinden alınan, ev alamayan kardeşlerimize umut oldunuz. TOKİ canla başla çalıştı. Bugüne kadar 1 milyon 170 bin konut üreterek dünyaya model oldu.

5 milyon insanımıza yeni yuva kurma mutluluğu yaşattınız. Kentsel dönüşümle 3 milyon konutu dönüştürdük. Milletimizin her ihtiyacına cevap veren 455 Millet Bahçemizi milyonlarla buluşturuyoruz. Elazığ, Malatya, İzmir'de önce yaraları saran, sonra da tarihin en büyük dönüşümüne imza atan Türkiye var. Milletine sevdalı liderimizin Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 85 milyon vatandaşın her birini sarıp sarmalayan güçlü bir Türkiye var. Yüzbinlerce yeni yuva, konut ve işyerini sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yüzlerce sektörü harekete geçirecek, ekonomimizi güçlendirecek kardeşlerimize iş kapısı açacak. Bizler de inşallah milletimizin talip olduğumuz güzel dualarını alacağız. Liderliğinizdeki Türkiye'nin başarılarını hazmedemeyenler var. İnancı olmayanlar var. Yavrularımızın yeni yuva sevincini sindiremeyenler var. Onlar varsınlar bu güzelliklerini anlamasınlar.

2023 HEDEFLERİNE YÜRÜYORUZ

'Ev sahibi olmayan dar gelirli tek bir vatandaşım kalmayacak' dediniz. Bu ahdi yerine getirmek için tüm ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalıştık. Onlar şerde biz hayırda yarışmaya devam ettik. 2013'te yargı darbesinin arkasında saf tutarken biz 650 bin yeni yuva sayısına ulaştık. 15 Temmuz'da biz bayrağını yere düşürmeyen tam 750 bininci yuvayı sunuyorduk.

Şimdi 2023 hedeflerine yürüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mutlu aileler için yuva kurma yolundan asla ve asla dönmeyeceğiz. Bu aziz milletin hizmetkarı olmaya aşkla azimle kararlılıkla birlikte devam edeceğiz.