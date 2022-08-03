Tarihin en büyük sosyal konut projesinde detaylar belli oluyor

Türkiye’de evlilik, boşanma, iş bulma, başka şehirde üniversite okuma gibi sebeplerle her yıl en az 800 bin yeni konuta ihtiyaç duyuluyor. Pandeminin yol açtığı kriz nedeniyle 2019’dan bu yana 1 milyon yeni konut ihtiyacı birikti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal konut projesiyle ilgili soruları yanıtladı.

Kurum “Kiralarda da konut fiyatlarında da gerileme olacak. İnşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de kira işinde de aç ve açıkta bırakmayacağız" dedi.

EN 150 BİN KONUT

Öte yandan, söz konusu projeyle ilgili detaylar da netleşiyor. TOKİ’nin proje kapsamında 81 ilde en az 150 bin konut inşa etmesi bekleniyor. Hâlihazırda ev sahibi olmayan, herhangi bir mal veya mülk için hissedar olmayan dar gelirli vatandaşlar, uygun taksitlerle ev sahibi olacak. Kuraya katıldıktan sonra ev almaya hak kazanan vatandaşlar, 15 yıla varan vade seçenekleriyle kira öder gibi ev taksiti ödeyecek. Bu arada, şehit yakınları ve gaziler için satışta özel kontenjan açılacak.

Evler için belirlenmesi beklenen peşinat tutarı ise evin fiyatının yüzde 10’u civarında. 2+1 ve 3+1 şeklinde tasarlanması beklenen dairelerin fiyatları ise henüz netleşmedi.

“SEKTÖR ADINA SEVİNDİRİCİ”

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutlardaki önlenemeyen fiyat artışına bizzat el atmasını sektör adına sevindirici bulduklarını söyledi. Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal ise detayları açıklanacak Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin sektör ve ülke adına ümit verici olduğunu söyledi. Akbal, "Maliyetlerin yükselişiyle azalan konut üretiminin 'eve ulaşma zorluğu yaşayan kesim adına artırılması hedefi' sosyal devlet anlayışı açısından da değerli." diye konuştu. Düşük geliri olanlara ev fırsatı Tüm olumsuzluklara rağmen konut satışlarının rekorlar kırmaya devam ettiğini dile getiren Helmann Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, şu değerlendirmelerde bulundu. "Ancak hep söylediğimiz gibi artan fiyatlar nedeniyle orta ve alt gelir grubunun konuta ulaşma ihtimali çok düşmüştü. Sosyal konut hamlesiyle hem fiyat artışları duracak hem de orta ve alt gelir grubu ev sahibi olacak. Bu projelere mutlaka özel sektörün de dahil edilmesi gerektiğini kanaatindeyim.

DETAYLARI ERDOĞAN PAYLAŞACAK

ÖTE yandan, yüksek kira ve konut fiyatlarına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığın çalışmaları hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, konuyla ilgili şikayetlerin takibini Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptıklarını söyledi. Bakan Kurum, Bakanlığın kira ve konut artışını titizlikle takip ettiğini belirterek "Kira ve konut fiyatlarında da gerileme olacak. Yaptığımız projelerle de buna imkan sağlayacağız. İnşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de açıkta bırakmayacağız." ifadesini kullandı. "Kira artışı suni bir artıştı, bunu hep söylüyoruz. Bizim hamlelerimizle durumda iyileşme olacak. Arzda sıkıntı varsa sıkıntıyı giderecek süreci Sayın Cumhurbaşkanımız paylaşacak. Fiyatların gerilemesine neden olacak ve sistem oturacak." ifadesini kullanan Kurum, sosyal konut projesinin detaylarının eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşılacağını söyledi.