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Tarım Bakanlığı giyim ve giyim eşyası satın alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı giyim ve giyim eşyası satın alımı için ihaleye çıktı. İhale detayları haberimizde:
Tarım Bakanlığı giyim ve giyim eşyası satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı giyim ve giyim eşyası satın alımı için ihaleye çıktı.

İhale ile “2 Kısım Halinde Toplam 27 Kalem İşçi ve Özel Güvenlik Kışlık Kıyafet Mal Alımı” yapılacak. 

İhale tarihi 08.11.2022 olarak ilan edildi. 

Tarım Bakanlığı giyim ihalesi ilanının detayları için TIKLAYIN

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www.gazeteilksayfa.com
 

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