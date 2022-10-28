Tarım Bakanlığı içme suyu ile ekmek satın alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı içme suyu ile ekmek satın alacak. Bakanlık Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı “İçme suyu ile ekmek ve ekmek ürünleri satın alımı için” ihaleye çıktı. İhale 22.11.2022 tarihinde yapılacak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Tarım ve Orman Bakanlığı içme suyu ile ekmek satın alacak.

Bakanlık Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı “Kısım Muhtelif İçme Suyu Ürünleri 2 kalem 2. Kısım Muhtelif Ekmek ve Ekmek Ürünleri 11 kalem olmak üzere toplam 13 kalem mal alımı” için ihaleye çıktı.

İhale 22.11.2022 tarihinde yapılacak.

Tarım Bakanlığı’nın içme suyu ve ekmek alım ihalesiyle ilgili detaylı bilgi için TIKLAYIN.

www.gazeteilksayfa.com



