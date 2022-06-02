Tarım Bakanlığı personel alım başvuruları başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 sözleşmeli personel alımı yapacak. Tarım Bakanlığı personel alım başvuruları 2 Haziran itibarıyla başladı. ÖSYM aracılığı ile yapılacak olan başvurular 9 Haziran’da sona eriyor.