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Tarım Bakanlığı personel alım başvuruları başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 sözleşmeli personel alımı yapacak. Tarım Bakanlığı personel alım başvuruları 2 Haziran itibarıyla başladı. ÖSYM aracılığı ile yapılacak olan başvurular 9 Haziran’da sona eriyor.
Tarım Bakanlığı personel alım başvuruları başladı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 sözleşmeli personel alımı yapacak. 

Tarım Bakanlığı personel alım başvuruları 2 Haziran itibarıyla başladı. 

ÖSYM aracılığı ile yapılacak olan başvurular 9 Haziran’da sona eriyor. 

1800 sözleşmeli personelin 523’ünü Ziraat Mühendisi oluşturuyor.

Tarım Bakanlığı'na alınacak personeller için aranan bölümler ile kontenjanları ve ilanın detayları için TIKLAYIN

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