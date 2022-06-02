Tarım Bakanlığı personel alım başvuruları başladı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Tarım Bakanlığı personel alım başvuruları 2 Haziran itibarıyla başladı.
ÖSYM aracılığı ile yapılacak olan başvurular 9 Haziran’da sona eriyor.
1800 sözleşmeli personelin 523’ünü Ziraat Mühendisi oluşturuyor.
Tarım Bakanlığı'na alınacak personeller için aranan bölümler ile kontenjanları ve ilanın detayları için TIKLAYIN.
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