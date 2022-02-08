Tarım, bünyesindeki 10 sektörün 8'iyle ihracatta atağa kalktı

Tarım, bünyesindeki 10 sektörün 8'iyle geçen ay atağa geçerek 2 milyar 574,9 milyon dolarlık dış satıma imza attı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı ocakta yüzde 17,3 artarak 17 milyar 593,8 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatı da ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,1 artışla 2 milyar 574,9 milyon dolara çıktı.

Tarım sektörünün Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 14,6 oldu.

Sanayi sektörünün ihracatı ocakta yüzde 18,4 artarak 13 milyar 122,6 milyon dolara, madencilik sektörünün ihracatı da yüzde 41,3 yükselerek 498,2 milyon dolara ulaştı.

Tarım ürünleri ihracatında hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü liderliğini korudu

Alt sektörlere göre bakıldığında, tarım ürünleri ihracatında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, liderliğini geçen ay da sürdürdü.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, ocakta 848 milyon dolar tutarında dış satım yaptı.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerini, 559,2 milyon dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri, 301 milyon dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 286,8 milyon dolarla yaş meyve ve sebze, 182,7 milyon dolarla fındık ve mamulleri, 173,3 milyon dolarla, meyve sebze mamulleri, 119,7 milyon dolarla kuru meyve ve mamulleri, 54,2 milyon dolarla tütün, 37,5 milyon dolarla zeytin ve zeytinyağı ve 12,4 milyon dolarla süs bitkileri ve mamulleri takip etti.

En fazla ihracat artışı ı zeytin ve zeytinyağı sektöründe gerçekleşti

Tarım grubu bünyesindeki 10 sektörden 8'i geçen ay ihracatını artırdı.

Tarım grubunda ihracatını en fazla yüzde 135,5 ile zeytin ve zeytinyağı sektörü artırdı.

Bu sektörü, yüzde 41,5 ile hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, yüzde 38,8 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 33,6 ile meyve sebze mamulleri, yüzde 23,4 ile mobilya kağıt ve orman ürünleri, yüzde 15,4 ile kuru meyve ve mamulleri, yüzde 3,5 ile süs bitkileri ve mamulleri, yüzde 3,1 ile yaş meyve ve sebze sektörleri izledi.

Bu dönemde fındık ve mamullerinin ihracatı yüzde 4,2, tütün sektörünün dış satımı yüzde 8,2 azalış kaydetti.

Sektörlere en fazla talep Iraktan geldi

Tarım sektörü bünyesindeki gruplara en fazla talep Irak'tan geldi.

Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, mobilya kağıt ve orman ürünleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, tütün sektörleri en fazla Irak'a, meyve sebze mamulleri, zeytin ve zeytinyağı sektörleri en fazla ABD'ye, yaş meyve ve sebze sektörü en fazla Rusya Federasyonu'na, fındık ve mamulleri en fazla İtalya'ya, kuru meyve ve mamulleri en fazla Almanya'ya, süs bitkileri ve mamulleri de en fazla Hollanda'ya dış satım gerçekleştirdi.

Irak'a, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 150,2 milyon dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 65,1 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 48,3 milyon dolar, tütün sektörü 9,2 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

ABD'ye, meyve sebze mamulleri 30,6 milyon dolar, zeytin ve zeytinyağı sektörü 12,8 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Rusya Federasyonu'na yaş meyve ve sebze sektörü 66,1 milyon dolar, İtalya'ya fındık ve mamulleri 54,3 milyon dolar, Almanya'ya kuru meyve ve mamulleri sektörü 15,3 milyon dolar, Hollanda'ya süs bitkileri ve mamulleri 4,5 milyon dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi.