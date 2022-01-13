  • BIST 2.083,13
  • Altın 789.55387
  • Dolar 13.5772
  • Euro 15.5772
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 0 °C
»

Tarım Kredi geçen yıl üreticilere 11 milyar liralık kredi sağladı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatfileri (Tarım Kredi), 2021 yılında çiftçinin finansman yükünü hafifletmek amacıyla çeşitli kredi enstrümanları geliştirerek, 357 bin ortağına toplam 11 milyar lira kredi kullandırdı.
Tarım Kredi geçen yıl üreticilere 11 milyar liralık kredi sağladı

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, AA muhabirine, kurumun 2021 yılı kredi faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Kovid-19 salgınının küresel ekonomiler üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen üreticiyi yalnız bırakmadıklarını belirten Poyraz, "Çiftçinin finansman yükünü hafifletmek üzere birçok yeni kredi enstrümanları geliştiren Tarım Kredi, 2021'de 357 bin ortağına bir önceki yıla göre yüzde 35,89 artışla toplam 11 milyar lira kredi kullandırdı. Bu kredinin 9,2 milyar liralık kısmı sübvansiyonlu (düşük faizli) krediler. Bu kredilerin de 7 milyar liralık kısmı yüzde 100 sübvansiyonlu olarak kullandırıldı." dedi.

Toplam kredilerin yaklaşık 8,4 milyar liralık kısmının ayni olarak sağlandığına işaret eden Poyraz, ayni kredilerin bir önceki yıla göre yüzde 54 arttığını ve toplam içindeki payının yüzde 75'i bulduğunu söyledi.

Farklı alanlarda faizsiz kredi imkanı sağlandı
Poyraz, çiftçilerin 2021'de farklı üretim alanlarında faizsiz kredilerle desteklendiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Üreticilerimizin kısa vadeli yem ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak 350 milyon lira faizsiz kısa vadeli yem kredisi kullandırıldı. Besi hayvancılığına yönelik olarak geçen yıl martta başlatılan 'Kurban Vadeli Yem Kredisi Projesi' kapsamında üreticilerimizin Kurban Bayramı'na kadar geçen süredeki yem ihtiyaçları faizsiz olarak karşılandı ve bu kapsamda 165 milyon lira faizsiz yem kredisi sağlandı."

Üreticilerin akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 6 aya kadar vadelerle ve faizsiz 395 milyon lira motorin kredisi kullandırıldığını aktaran Poyraz, "Diğer taraftan borçlarını düzenli olarak ödeyen ortaklarımızın ödüllendirilmesine yönelik olarak Bereketli Kredi Projesi geliştirildi ve bu kapsamda borçlarını düzenli ödeyen üreticilerimize toplam 80 milyon lira tutarında faizsiz tohum, gübre, zirai ilaç, akaryakıt ve yem kredisi kullandırıldı." ifadelerini kullandı.

200 bin çiftçiye 1 milyar lira faizsiz kredi
Tarım Kredi'nin 2019'da tarımsal girdilerin sabit faiz oranlarıyla kredilendirilmesi uygulamasını başlattığını, mevcut durumda akaryakıt haricindeki bütün tarımsal girdilerin sabit maliyet oranlarıyla kredilendirildiğini belirten Poyraz, sabit oranlı kredi uygulaması kapsamında 3 yıllık dönemde toplam 8 milyar lira kredi kullandırdıklarını dile getirdi. Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi'nin sadece 2021'de yaklaşık 200 bin ortağına toplamda 1 milyar lira faizsiz (herhangi bir kredi maliyeti ilave edilmeksizin) kredi imkanı sağladığını bildirdi.

Tarım Kredi ortaklarının küresel ekonomide yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen borçlarına sadık kaldığını vurgulayan Poyraz, şunları kaydetti.

"Aynı dönemde kullandırılan kredilerdeki büyümeye karşın vadesi geçen alacaklarımız ve tahsilat oranlarımızda olumlu bir tablo ortaya çıkmıştır. 2021'de kullandırılan kredilerimizde tahsilat oranımız yüzde 98,15 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, kurumumuzun bugüne kadar gerçekleştirdiği en yüksek tahsilat oranı olmuştur. Halihazırda faaliyetlerini sürdüren 1615 kooperatifimizin 614'ünde tahsilat oranı yüzde 100 olarak gerçekleşmiş olup, bu kooperatiflerimizde 2021 vadeli borçlarını ödeyemeyen tek bir ortağımız dahi bulunmamaktadır. 2021 yılında yüzde 98,15 tahsilat oranına ulaşmamızı sağlayan tüm ortaklarımıza ve pandemi koşullarında ortaklarımıza hizmet sunan kooperatifçilerimize teşekkür ederiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ÖTV düzenlemesi otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıyacak13 Ocak 2022 Perşembe 10:56
  • BES yeni reformlarla daha avantajlı ve esnek hale geliyor13 Ocak 2022 Perşembe 10:36
  • Perakende satış hacmi Kasım 2021'de yıllık yüzde 16,3 arttı13 Ocak 2022 Perşembe 10:23
  • Asırlık ofis mobilyası markası Nurus, Türkiye'nin en büyük "ofis göçü"ne hazır13 Ocak 2022 Perşembe 09:43
  • Eğitime kar engeli: İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler13 Ocak 2022 Perşembe 09:36
  • Küresel piyasalarda risk iştahı zayıf seyrediyor13 Ocak 2022 Perşembe 09:06
  • Toyota, 'en çok satan' unvanını 2021'de de korudu13 Ocak 2022 Perşembe 09:05
  • Fed Başkan Yardımcısı Adayı Brainard, enflasyonu düşürmenin en önemli görevleri olduğunu belirtti13 Ocak 2022 Perşembe 09:04
  • Otomobillerde ÖTV oranlarına esas matrah limitleri değişti13 Ocak 2022 Perşembe 09:03
  • ABD enflasyon verileri belli oldu: 40 yılın zirvesine çıktı12 Ocak 2022 Çarşamba 16:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti