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Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatlarında indirime gitti

Tarım Kredi Kooperatifleri, gübre fiyatlarında ton başına 1100 TL'ye varan indirime gittiğini duyurdu.
Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatlarında indirime gitti

 Artan Döviz Kuru ile yükselişe geçen gübre fiyatları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Gübre fiyatlarındaki artışlara karşı piyasayı regüle eden Tarım Kredi, ülkenin gıda güvenliğine verdiği önemi ve çiftçilerin yanında olduğunu göstermek adına 25 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kimyevi gübrelerde ton başına 1100 liraya varan, yavaş salınımlı gübrelerle damla sulama ve yaprak gübrelerinde ise ortalama yüzde 20 indirim yaptı. Bu indirimli fiyatlarla çiftçilerin maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor. Tarımsal üretimin sürdürülmesi hedefleniyor. 

Yapılan açıklamada, "Türkiye Tarım ve Kredi Kooperatifleri döviz kurlarında geçtiğimiz haftalarda yaşanan artışları iştiraki Gübretaş aracılığı ile aynı oranda yansıtmayarak piyasayı çiftçi lehine regüle etti" ifadelerine yer verildi.

DÖVİZ KURUNDAKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Mevduatı" açıklaması öncesinde piyasaya göre ton başına 3 bin 800 liraya varan avantajlı fiyatlar oluşurken, söz konusu durum, döviz kurlarındaki düşüş trendiyle birlikte piyasanın gübre fiyatlarını indirmesinde de en önemli etken oldu.

FİYAT İSTİKRARI KOMİTESİ TOPLANDI!

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı ilk defa Bakan Nebati başkanlığında toplanıyor. Dün Bakan Nebati’nin bir açıklaması vardı bundan sonraki mücadele adımı enflasyon denildi. Dolar kurundaki sert düşüşün artından fiyatlara yansıdı mı yansımadı mı bunu takip ediyoruz. Döviz artarken etiketi değiştirdiler düşerken neden değiştirmiyorsunuz diye sert tepki göstermişti.

"STOKÇULUK DENETİMLERİ SÜRÜYOR"

Stokçuluğa yönelik olarak detaylı denetimler sürüyor. Toplantıda bunun masaya getirilmesi planlanıyor. Tarladan sofraya kadar olan süreçte hangi makasta değişiklik var buna bakılacak. Tarım Bakanlığı’nın bununla ilgili bilgi paylaşması bekleniyor.

Bir taraftan spekülasyon var mı rakamlara fiyatlara nasıl yansıyor. Anlık olarak bu değerlendirmelere bakılıp gidişata bakılması bekleniyor.

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