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Tarım Kredi Kooperatifleri’nden satılık daire

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara Çankaya'da 3 adet daire ihaleyle satışa sundu. Satış işlemi 28.07.2022 tarihinde açık artırma usulü ile yapılacak.
Tarım Kredi Kooperatifleri’nden satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara Çankaya'da 3 adet daire ihaleyle satışa sundu. 

Satış işlemi 28.07.2022 tarihinde açık artırma usulü ile yapılacak. 

Tarım Kredi Kooperatifleri’nden satılık dairelerin ikisi Çankaya Yukarıbahçelievler Mahallesi’nde biri ise Çay Yolu-1 Mahallesi’nde bulunuyor. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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