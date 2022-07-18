Tarım Kredi Kooperatifleri’nden satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara Çankaya'da 3 adet daire ihaleyle satışa sundu.
Satış işlemi 28.07.2022 tarihinde açık artırma usulü ile yapılacak.
Tarım Kredi Kooperatifleri’nden satılık dairelerin ikisi Çankaya Yukarıbahçelievler Mahallesi’nde biri ise Çay Yolu-1 Mahallesi’nde bulunuyor.
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