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Tarım Kredi ürünleri bakkallarda da satılabilecek

Tarım Kredi Kooperatifi ürünlerinin KOOP Market adı altında bakkallarda da satılma işleminin protokol imzası gerçekleşti. Artık Tarım Kredi ürünleri KOOP Market adı altında bakkallarda da aynı fiyattan satılacak.
Tarım Kredi ürünleri bakkallarda da satılabilecek

Tarım Kredi Kooperatifi ürünleri bakkallarda da satılabilecek. Anlaşma sağlandı. Temel gıda ürünleri başta olmak üzerer toplamda 132 ürünün satılacağı ifade edildi.

KOOP Bakkal dönemi başlıyor. Un, şeker yağ gibi temel gıda ürünleri başta olmak üzere 132 ürün artık Tarım Kredi Marketleri'ndeki aynı fiyattan bakkalarda da satılacak.

Tarım Kredi Kooperatifi ürünleri bakkallarda da satılabilecek. Anlaşma sağlandı. Toplamda 132 ürün satılacak.

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