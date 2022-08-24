  • BIST 3.060,30
  • Altın 1021.744
  • Dolar 18.1444
  • Euro 18.0828
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 28 °C
»

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Macaristan Tarım Bakanı Nagy ile bir araya geldi

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Macaristan Tarım Bakanı Istvan Nagy ile görüştü.
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Macaristan Tarım Bakanı Nagy ile bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Macaristan Tarım Bakanı Istvan Nagy bugün Uluslararası Arıcılık Kongresi öncesinde İstanbul Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ve Macaristan arasındaki tarım ürünlerindeki ticari ilişki ele alındı.  
 

"MACARİSTAN, TÜRKİYE'NİN GERÇEK DOSTUDUR" 

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin coğrafi yapısının ve bitki örtüsünün arıcılığa son derece uygun olduğunu belirterek "Dünyada bilinen nektarlı bitkilerin 3'te 4'ü ülkemizde bulunmaktadır. Tüm Avrupa kıtasında 12 bin bitki türü varken, ülkemizde yaklaşık 3 nini endemik olmak üzere 10 bin bitki türü bulunmaktadır. FAO verilerine göre, ülkemiz koloni varlığı ve bal üretimi açısından dünyada Çin'den sonra 2. sırada yer almaktadır. Benzer şekilde ülkeniz de hem koloni varlığı hem de bal üretimi olarak Avrupa'nın sayılı ülkeleri arasında yer alıyor. Ülkenizdeki gerek biyoçeşitliliğin korunması gerekse de yaban hayata verilen önem, arıcılığın gelişmesi için Macaristan'a büyük avantaj sağlıyor. Sizin daha önceki pek çok konuşmanızdan da aşina olduğum gibi; arılar olmadan dünyada yaşam olamaz ve güçlü bir tarım için de arıcılık sektörüne büyük ihtiyaç duyuyoruz. Macaristan'ı, Türkiye'nin gerçek dostu ve müttefiki olarak görüyoruz. Stratejik ortaklığımızı halkımızın yararına olabilecek her alanda daha da geliştirmeye kararlıyız. Sizlerin de bildiğiniz gibi, ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkiler; tarihten gelen bağlar ve kültürel yakınlık, NATO, AB ve Türk Devletleri Teşkilatı dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası platformlarda iş birliğimiz çerçevesinde olumlu ilerlemektedir. Başkentte Türk Devletleri Toplantısı'nda gözlerimiz bakanımızı aradı ama oraya katılamadı. Ayrıca, Macaristan'ın Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği desteği de takdirle karşılıyoruz. Bu desteğin Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamasını umuyoruz" dedi.  



"TARIMSAL TİCARETİMİZİN İYİ NOKTALARA GELEBİLECEĞİ İNANCINDAYIM" 

Bakan Kirişci "Ekonomik ve ticari ilişkiler iş birliğimizin önemli bir parçasıdır. Ülkelerimiz arasındaki genel ve tarımsal ticaret hacmi yıllar içerisinde stabil seyretmekle birlikte, gerçek potansiyeli yansıtmamaktadır. 2020 yılında toplam ticaret hacmimiz 2 milyar 733 milyon dolarken, 2021 yılında toplam ticaret hacmimizin 3 milyar 44 milyon dolara ulaştığını gözlemliyorum. Tarımın payı ise oldukça düşük seviyede. Tarımsal hacmimizin payı genel içerisinde sadece yüzde 4.7. Karşılıklı çabalarımız ile tarımsal ticaretimizin daha da iyi noktalara gelebileceği inancındayım. Bu bağlamda, yaş ve konserve meyveler ile sebzeler, sert kabuklu meyveler ve kuru meyveler gibi kaliteli ürünlerimizin Macar pazarlarında daha fazla yer alması arzusundayım" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Van’da 'Eren Abluka-35 Operasyonu' başladı24 Ağustos 2022 Çarşamba 10:07
  • Bilim Sanat Teknoloji Kültür Sanat Grubu üyeleri Beypazarı'nı gezdi24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:59
  • Benzinin ardından bugün de motorine zam geliyor24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:47
  • Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yerli kasımpatı üretimine başlandı24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:41
  • Malazgirt Zaferi coşkusu: 200 metre uzunluğundaki bayrakla "fener alayı" oluşturuldu24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:29
  • Erdoğan: Kırım Tatar soydaşlarımızın güvenliği Türkiye'nin öncelikleri arasında23 Ağustos 2022 Salı 16:33
  • "İstiklal Bayrağı" Polatlı'dan Akşehir'e yola çıktı23 Ağustos 2022 Salı 13:32
  • Karayolları’na ait 2 adet arsa ihale ile satılacak23 Ağustos 2022 Salı 11:48
  • Emniyet Genel Müdürlüğü çok sayıda klima satın alacak23 Ağustos 2022 Salı 11:41
  • Ucuz sosyal konuta başvuru şartları belli oldu23 Ağustos 2022 Salı 11:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti