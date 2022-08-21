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Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle 150 bin baş besilik erkek sığır ithal edilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, canlı hayvan ithalatına izinli ülkelerden toplam 150 bin baş besilik erkek sığır ithalatı için başvuruları almaya başladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle 150 bin baş besilik erkek sığır ithal edilecek

Konuya ilişkin duyuru, Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün sitesinde yayımlandı.

Besilik sığırlar, angus, şarole (charolais), limusin (limousin), hereford, Belçika mavisi (Belgium blue), piedmentosa, obrak (aubrac), gasconne, salers, blondeD'Aquitane, senepol, braford, brangus, simental ve shorthorn ırkları veya bunların melezleri olacak.

Müracaatta bulunacakların Bakanlığın, Hayvan Kayıt Sistemi'nde (TÜRKVET) en az bir yıllık işletme kaydı bulunması gerekiyor. Bir işletme için tek müracaatta bulunulabilecek.

Başvuru sahipleri, işletme kapasitelerine göre, en fazla 5 bin baş için başvurabilecek. İthalat başvuruları 31 Ağustos'a kadar alınacak.

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