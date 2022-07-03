  • BIST 2.443,77
  • Altın 975.604
  • Dolar 16.7259
  • Euro 17.4609
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 23 °C
»

Tarım ve Orman Bakanlığı 'sorunsuz' Kurban Bayram'ı için çalışıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, vatandaşların Kurban Bayram'ında sağlıklı ve doğru kurbanlığa ulaşabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı 'sorunsuz' Kurban Bayram'ı için çalışıyor

Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgilere göre, denetimler, Resmi Gazete'de yayımlanan "2022 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ kapsamında" yapılıyor.

Buna göre, ilgili bakanlıkların taşra teşkilatlarının katılımıyla il ve ilçelerde oluşturulan kurban hizmetleri komisyonlarınca kurbanlıkların satış ve kesimlerinin yapılacağı geçici yerler belirleniyor.

Kurban satış yerlerinde, komisyonlarca belirlenen sayıda veteriner hekim, zabıta ve din görevlilerinden oluşan "Kurban Kontrol ve Denetim Birimleri" tarafından denetimler yapılıyor.

Kurban satış yerlerine girişte yapılan denetimlerde, hayvanların kulak küpesi olup olmadığı, büyükbaş hayvanların pasaportları, küçükbaş hayvanların nakil belgesi, il dışından gelen hayvanların veteriner sağlık raporları kontrol ediliyor. Küpesi ve belgesi olmayanların yanı sıra gebe veya damızlık dişi hayvanların da kurban satış yerlerine girişine izin verilmiyor.

Hayvanların sağlıklı olup olmadığı ve kurbanlık vasfı taşıyıp taşımadığı da kontrol ediliyor.

Tespit ettikleri sorun ve aksaklıklarla ilgili satıcılara uyarılarda bulunan ekipler, satışa çıkarılan kurbanlıklardan, belirlenen şartları taşımayan hayvanlar için gerekli işlemleri yapıyor.

Vatandaşlar, Bakanlıkça kullanıma açılan TÜRKVET mobil uygulaması üzerinden küpe numarasını girerek kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerini sorgulayabiliyor.

"Trakya'ya damızlık ve besilik hayvan sevk edilemiyor"
Şap ve koyun, keçi vebası hastalığı sebebiyle Bakanlıkça alınan tedbirler kapsamında, Trakya'ya damızlık ve besilik hayvan sevk edilemiyor. Sadece İstanbul'un Avrupa yakasına kurbanlık hayvan sevki, yine Bakanlıkça yayımlanan ilgili genelgelerde belirlenen kriterler çerçevesinde yapılıyor. Bu kapsamda Avrupa yakası dahil olmak üzere İstanbul'a 24 Haziran'dan itibaren kurban girişleri yapılmaya başlandı.

Kurbanlık seçerken ve keserken dikkat edilmesi gerekenler
Kurban alınırken küçükbaş hayvanların 1, büyükbaş hayvanların da 2 yaşını doldurmuş olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Ancak 6 ayını tamamlayan koyun, 1 yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebiliyor. Ayrıca hayvanların kıllarının düzgün ve parlak, bakışlarının ve dış görünümünün canlı olması büyük önem taşıyor.

Kurbanlıkların, Bakanlığın onay belgesini almış kesimhaneler ile komisyonların belirlediği yerlerde, "kasaplık belgesi" veya "kesim elemanı yetiştirme ve geliştirme kursları"ndan alınan "kurs bitirme belgesi"ne sahip kişilerce kesilmesi gerekiyor.

Bakanlıkça, cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimlerine izin verilmiyor.

Kurbanlık hayvan sayısında sıkıntı yok
Hayvansal ürün ihtiyacının milli kaynaklardan karşılanmasının, Türkiye'nin öncelikli konularından biri haline gelmesiyle son yıllarda Bakanlıkça verilen destekler ve yürütülen projelerle hayvan varlığında ciddi artışlar yaşandı.

Türkiye'de 2002'den bugüne büyükbaş sayısı 9,9 milyon baştan yüzde 82 artışla 18 milyona, küçükbaş sayısı da 31,9 milyon baştan yüzde 80 yükselişle 57,5 milyona çıktı.

Geçen yıl Kurban Bayramı'nda Türkiye genelinde 982 bin 403 büyükbaş, 2 milyon 719 bin 874 de küçükbaş hayvan kesilmişti.

Bu yıl Kurban Bayramı öncesinde Tarım ve Orman il müdürlükleri verilerine göre, kurbanlık hayvan varlığı büyükbaş için 1,2 milyon, küçükbaş için 3,4 milyon olmak üzere yaklaşık 4,6 milyon olarak belirlendi. Kurbanlık hayvan sayısının yeterli olduğu ve bu konuda herhangi bir sıkıntı bulunmadığı görüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • THK 12 yıl sonra yeniden kurban kesimi hizmeti verecek02 Temmuz 2022 Cumartesi 20:00
  • Yüz binlerce hacı adayı cuma namazını Mescid-i Haram'da kıldı02 Temmuz 2022 Cumartesi 19:43
  • Bağış kurbanlar Türkiye'yi 80 kadar ülkeye yakınlaştıracak02 Temmuz 2022 Cumartesi 18:24
  • Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Diyarbakır annelerini ziyaret etti02 Temmuz 2022 Cumartesi 18:20
  • Eski DHMİ Genel Müdürü Ocak'tan CHP'li Başarır'a 300 bin liralık tazminat davası02 Temmuz 2022 Cumartesi 17:10
  • Markette, 37 ürünün 21'inde fiyatlar düştü02 Temmuz 2022 Cumartesi 16:35
  • Pınar Gültekin davasında yeni gelişme02 Temmuz 2022 Cumartesi 16:00
  • ABD, Ukrayna’ya hava savunma sistemleri dahil 820 milyon dolarlık yardım yapacak02 Temmuz 2022 Cumartesi 15:34
  • İran'da 6,1 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi02 Temmuz 2022 Cumartesi 15:32
  • İstanbul'da 'en güzel' büyükbaş kurbanlıklar yarıştı02 Temmuz 2022 Cumartesi 15:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti