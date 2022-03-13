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Tarıma dayalı ihtisas OSB'lerle hem üretim hem de istihdam artacak

Küresel salgın ve savaş gibi olumsuzlukların tedarik zincirlerini olumsuz etkilemesiyle tüm dünyada gıda fiyatları yükselirken Türkiye'de sayıları artan tarıma dayalı ihtisas OSB'ler gıda üretimi, ihracatı ve güvenliği konusunda kritik rol oynuyor.
Tarıma dayalı ihtisas OSB'lerle hem üretim hem de istihdam artacak

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'de 2000 yılından sonra tarıma dayalı ihtisas OSB'ler kurulmaya başlanırken Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), tarım ve hayvancılığın sanayiye entegrasyonunu sağlayan bu bölgelere yönelik çalışmalarına hız verdi.

Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Kütahya, Van, Zonguldak'ın aralarında bulunduğu 27 ilde toplam 31 tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri (OSB) bulunurken, bunların 8'i işletmeye geçti. Diğer tarıma dayalı ihtisas OSB'lerin de işletmeye geçmesi hem üretimi hem ihracatı hem de istihdamı artıracak.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, AA muhabirine, işletmedeki tarıma dayalı ihtisas OSB'lerin 3 binin üzerinde doğrudan istihdam sağladığını söyledi.

Bu 8 OSB'de 584 işletmede ağırlıklı olarak et ve süt üretimi yapıldığı bilgisini veren Kütükcü, "Diğer tarıma dayalı ihtisas OSB'lerimizin de üretime geçmesiyle birlikte, et ve süt üretiminin yanı sıra yaş sebze ve meyveden çiçekçiliğe kadar geniş bir yelpazede tarımsal ve hayvansal üretim yapılacak." dedi.

"Yeni destek mekanizmaları geliştirilmeli"
Kütükcü, Türkiye'nin tarım ve hayvancılıktaki planlı üretimine katkıda bulunan ve gıda güvenliğinin sağlanmasında kritik rol üstlenecek tarıma dayalı ihtisas OSB'lerin tamamının hızla üretime kazandırılması için yeni destek mekanizmaları geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.

​​​​​​Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı ve küresel belirsizliklerin etkisiyle gıda fiyatlarının yükseldiğini ve arz güvenliğine ilişkin endişelerin arttığını belirten Kütükcü, şunları kaydetti:

"Bunların önüne tarıma dayalı ihtisas OSB'lerle geçebiliriz. Türkiye'deki 31 tarıma dayalı ihtisas OSB'nin 11'i 2020 yılı ve sonrasında, yani salgın döneminde kuruldu. Bütün dünyada gıdayla ilgili endişelerin arttığı bu dönemde, tarıma dayalı ihtisas OSB'lerimiz ülkemizin önünde bir fırsat olarak duruyor. Bu yapıyı hep birlikte daha da güçlendirerek, hem sektördeki yerli ve milli üretimimizi güçlendirebilir hem de ihracatımızı artırabiliriz. Ayrıca tarıma dayalı ihtisas OSB'lerimiz planlı yapılarıyla, güvenilir, hijyenik ve kaliteli gıda üretimi için de son derece kritik öneme sahip."

Kaynak: Haber Kaynağı
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