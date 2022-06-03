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Tarımsal destek ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 115,1 milyon liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu.
Tarımsal destek ödemeleri başladı

Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "115 milyon 123 bin 276 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, söz konusu tutar, hububat-baklagil ve dane mısır desteğinde 114 milyon 134 bin 801 lira, hayvan gen kaynakları desteğinde 596 bin 475 lira ve düve alım desteğinde 392 bin lira olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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