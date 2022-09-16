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Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 54 milyon 843 bin 181 liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını söyledi.
Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Üreticilerin merakla beklediği haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Kirişci: "54 milyon 843 bin 181 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." açıklamasında bulundu.

Destek ödemesi yapılacak alanlar, sertifikalı tohum kullanımı ve hayvan hastalıkları tazminat desteği olarak açıklandı.

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