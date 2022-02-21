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Tarımsal girdi fiyat endeksi Aralık 2021'de yıllık yüzde 45,61, aylık yüzde 9,82 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), Aralık 2021'de yıllık bazda yüzde 45,61, aylık bazda yüzde 9,82 artış gösterdi.
Tarımsal girdi fiyat endeksi Aralık 2021'de yıllık yüzde 45,61, aylık yüzde 9,82 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks Aralık 2021'de bir önceki aya göre yüzde 9,82, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 45,61 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27,89 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 7,30, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 10,19 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 31,91, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 47,85 artış görüldü.

Alt gruplar
Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 16,22 ile malzemeler ve yüzde 16,98 ile veteriner harcamaları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 152,42 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 69,89 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) olarak kayıtlara geçti.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 0,90 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 1,32 ile veteriner harcamaları oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 19,27 ile makine bakım masrafları ve yüzde 18,20 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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