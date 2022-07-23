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Tarımsal Kuraklık Yönetiminin çalışma esasları düzenlendi

Ülkede yaşanması muhtemel tarımsal kuraklığın etkilerini azaltmak ve tarımsal kuraklıkla mücadele amacıyla kurulan Tarımsal Kuraklık Yönetiminin görevleri ile çalışma usul ve esasları belirlendi.
Tarımsal Kuraklık Yönetiminin çalışma esasları düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarımsal Kuraklık Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Tarımsal Kuraklık Yönetimi bünyesinde, Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu ile bu kurula bağlı çalışan İzleme, Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi, Risk Değerlendirme Komitesi, veri akış birimleri, çalışma grupları ve tarımsal kuraklık il kriz merkezi bulunacak.

Tarımsal Kuraklık Yönetimi, Bakanlık koordinasyonunda, merkez ve il yönetim birimlerinden oluşacak.

Tarımsal Kuraklık Yönetimince alınan kararlar ve uygulamalar doğrultusunda gerek yerleşim yerlerinde gerekse kırsal kesimde kuru ve sulu ziraat alanlarında su yönetimi, yatırımlar, tarım teknikleri, tohum ve bitki çeşitliliği, sulama teknikleri, hastalık ve zararlılarla mücadele, ekonomik ve sosyal destekler, mera otlatma planları, arazi kullanım planları, kısıtlamalar ve acil eylemin uygulanmasına yönelik her türlü tedbiri kapsayan Tarımsal Kuraklık Eylem Planı belirlenecek.

Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu da Tarımsal Kuraklık Eylem Planı'nın uygulamasını izleyerek, alınan sonuçları değerlendirecek.

Yönetmelikle, Tarımsal Kuraklık Yönetiminin çalışma esasları da tespit edildi. Bu kapsamda, Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu kararları, ilgili bakanlıklar ve tarımsal kuraklık il kriz merkezlerince yürütülecek.

Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu adına, toplantıların düzenlenmesi, tarımsal kuraklığın izlenmesi, denetlenmesi ve Kurul tarafından alınan sonuçların değerlendirilerek raporlanması ile ilgili koordinasyon hizmetleri Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

İl tarımsal kuraklık eylem planlarının, normal koşullarda ve kuraklık sürecindeki çalışmalarının seyri, Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulunca takip edilerek, gerekli tedbirler alınacak. Davet edilen sivil toplum kuruluşları, sulama ve üretici birlikleri ile kooperatif başkanlık temsilcileri, toplantılara oy hakkı bulunmaksızın katılım sağlayacak.

Tarımsal kuraklık il yönetimi de tarımsal kuraklık il kriz merkezi adı altında Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu kararlarını uygulayacak ve Tarımsal Kuraklık Eylem Planları çalışmalarını il düzeyinde yürütecek.

Yönetmelikle, İzleme, Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi, Risk Değerlendirme Komitesi, veri akış birimleri, çalışma grupları ile tarımsal kuraklık il kriz merkezlerinin görevleri de düzenlendi.

Konuya ilişkin mevcut yönetmelik ise yürürlükten kaldırıldı.

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