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Tarlada bulduğu taşlara 'meteorit olabilir' raporu verildi

Denizli'de geçen yaz tarlasında, bölgeye has olmayan koyu renkli farklı yapısıyla dikkat çeken taş parçaları bulan Ali Urhan (54) örnek alıp, Ankara Üniversitesi Yerbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne (YEBİM) götürdü.
Tarlada bulduğu taşlara 'meteorit olabilir' raporu verildi

Çivril ilçesinin kırsal Yamanlar Mahallesi'nde yaşayan, evli ve iki çocuk babası Ali Urhan, geçen yaz tarlasını sularken bölgeye has olmayan koyu renkli farklı yapısıyla dikkat çeken taş parçaları buldu ve bunları toplayıp evine götürdü.

Urhan, taş parçalarından örnek alıp, YEBİM'e götürdü. Merkezde Prof. Dr. Yusuf Kaan Kadıoğlu ve ekibi tarafından taş örneklerinin yapılan incelemesinde 49 ayrı element taşıdığı ve meteorit olabileceği tespit edildi.

YEBİM tarafından verilen değerlendirmede, "Örneğin göstermiş olduğu doku, mineral bileşimi ve kimyasal özelliği meteorit olabileceğini göstermektedir" denildi.

'SAKLAMAK İÇİN BANKADA KASA KİRALAYACAĞIM' 
Meteorit olabileceği değerlendirilen magmatik taş parçalarının yaklaşık 2 kilogram olduğunu ve satmak istediğini söyleyen Ali Urhan, "Testlerle meteorit olabileceğini kanıtladık.

Meteorların alıcısı genellikle yurt dışından oluyormuş, ben de taşı satmak istiyorum. Gramını yaklaşık 60 dolardan alıyorlarmış, meteor tarlama düştüğü için sanki piyango bana çıkmış gibi hissediyorum.

Taşın güvenliği için bankada kasa kiralayıp, orada saklayacağım. Bana ulaşan biri Bulgaristan'a gitmemiz gerektiğini ve alıcıların orada olacağını söyledi. Can güvenliğimden endişe edip, gitmedim" dedi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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