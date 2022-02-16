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TARSİM modelinin Türkiye'nin gönül coğrafyasında rol model olması hedefleniyor

TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Üstün, tarım sigortaları alanındaki tecrübelerini Azerbaycan'la paylaştıklarını, TARSİM modeli gibi uygulamaları Türkiye'nin gönül coğrafyasına rol model olacak şekilde genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.
TARSİM modelinin Türkiye'nin gönül coğrafyasında rol model olması hedefleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Üstün'ün başkanlığındaki TARSİM heyeti, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, tarım sigortası alanındaki iş birliğinin artarak devam etmesi ve Azerbaycan'da kurulan sistemin geleceğinin değerlendirilmesi amacıyla geldikleri Azerbaycan'da, bir dizi temaslarda bulundu.

Agrar Sigortaları Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Fuad Sadigov ile bir araya gelen heyet, Azerbaycan Merkez Bankası yetkilileri ve sigorta şirketlerinin temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Üstün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2016'da kurulan Azerbaycan Agrar Sigortaları Fonunun kuruluş ve gelişime Türkiye olarak katkı sağladıklarını belirtti.

Üstün, Azerbaycan Agrar Sigortaları Fonunun ilk poliçesini 2020'de Terter ilinde kestiğini hatırlatan Üstün, "Biz Türkiye olarak deneyim ve tecrübelerimizi kardeş ülke ile paylaştık. Azerbaycan Agrar Sigortaları Fonunun vizyonu ve geldiği nokta bizim adımıza gurur verici. Tarihten gelen köklü bağlarımızı ekonomik gelişmeyle, bu tür modellerle öncelikle gönül coğrafyamızda sonra tüm dünyaya rol model olacak şekilde duyurmayı ve genişletmeyi hedefliyoruz." dedi.

Azerbaycan'da sadece tarım sigortası ile alakalı görüşmeler yapmadıklarını, Bakanlık ve Genel Müdürlüklerinin faaliyetleriyle ilgili de temaslarda bulunduklarını bildiren Üstün, "Genel Müdürlüğümüzün çeşitli görevleri var. Kırsal kalkınma, sulama yatırımlarının desteklenmesi, mekanizasyon gibi konularda Azerbaycanlı yetkililerle görüşmeler yaptık. Bilgi birikimimizi, tecrübemizi en somut ve en hızlı şekilde Azerbaycanlı kardeşlerimizle paylaşmış ve hayata geçirmiş olacağız." diye konuştu.

Üstün'ün yanı sıra Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Güler, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Engürülü, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden Tarım Müşaviri Hakan Kalender'in de yer aldığı heyet, Gence'de ve Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan'da da temaslarda bulunacak.

Agrar Sigortaları Fonu, Türkiye'deki tarım sigortaları modeli örnek alınarak kuruldu ve fonun kuruluş ve gelişimine TARSİM destek sağladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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