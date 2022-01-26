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Tarsus-Pozantı Otoyolu tır trafiğine açıldı

Tarsus-Pozantı Otoyolu, dün yoğun kar yağışı nedeniyle kapatılan tır trafiğine yeniden açıldı.
Tarsus-Pozantı Otoyolu tır trafiğine açıldı

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle iki yönlü tır trafiğine kapatılan otoyolda tuzlama ve kar temizleme çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmaların ardından otoyolda tır geçişlerine yeniden izin verildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, dün akşam saatlerinde yoğun kar yağışı sebebiyle Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun her iki yönünün tır trafiğine kapatıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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