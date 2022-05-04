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Tatilcilerin bayram tatili dönüş yolculuğu başladı

Ramazan Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçiren sürücülerin dönüş için yola çıkmasıyla, Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde zaman zaman akıcı yoğunluk yaşanıyor.
Tatilcilerin bayram tatili dönüş yolculuğu başladı

Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı.

Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminin İstanbul yönünde zaman zaman akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Bölgede D-100 kara yolunda da zaman zaman akıcı yoğunluk gözlemleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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