  • BIST 2.382,44
  • Altın 955.072
  • Dolar 17.3949
  • Euro 17.5404
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 26 °C
»

Tatilcilerin dönüşü Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluğa neden oldu

Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde vatandaşların dönüş yolculuğu nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Tatilcilerin dönüşü Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluğa neden oldu

Kurban Bayramı ve iki günlük idari izin sonrası Osmangazi Köprüsü geçişlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Bayram öncesi 8 Temmuz'da yoğun araç geçişi olan köprü, tatilden dönüşlerde de tercih ediliyor.

Köprünün Yalova kesiminden Kocaeli ve İstanbul yönüne akıcı bir yoğunluk gözlendi.

Yalova'ya geliş istikametinde de zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

İdari izinle tatilini 9 güne uzatanların dönüşleri dolayısıyla hareketliliğin hafta sonunda da sürmesi bekleniyor.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu 
Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, yoğunluk devam ediyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.

Kara yolları ekipleri tatil öncesi trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatmıştı.

Trafik yoğunluğunun pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda yoğunluk 
Sürücüler, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kesimde yoğunluk oluşturuyor.

Araç yoğunluğunun gece saatlerine doğru daha da artması bekleniyor.

Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşçileri taşıyan araç devrildi: Ölü ve yaralılar var!16 Temmuz 2022 Cumartesi 11:29
  • Çavuşoğlu: FETÖ mensupları artık dünyanın hiçbir yerinde güvende değiller ve güvende olamayacaklar16 Temmuz 2022 Cumartesi 11:20
  • Kurtulmuş: Esas kahraman milletimizdir. Arkalarına bakmadan sokağa çıktılar16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:43
  • AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki!16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:28
  • Çanakkale'de öldürülen eğitimci Nazmi Arıkan'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:26
  • İstanbul'un simge binalarına 15 Temmuz görselleri yansıtıldı16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:20
  • Bahçeli: Milli birlik ve dayanışma ruhu FETÖ'yü durdurmuş, hesaplarını boşa çıkarmıştır16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:10
  • Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu16 Temmuz 2022 Cumartesi 09:54
  • 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde saat 00.13'te tüm camilerden sela okundu16 Temmuz 2022 Cumartesi 09:45
  • İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye, 15 Temmuz sonrasında yenilenme ve arınma dönemine girmiştir16 Temmuz 2022 Cumartesi 09:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti